Acusaciones a la Casa Real por haber manipulado fotografías para borrar un lazo amarillo

La Casa Real no modificó las fotos: el premiado que llevaba el lazo ya se había quitado el símbolo independentista cuando se tomaron las fotos.

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, y otros usuarios de Twitter han acusado a la Casa Real de haber manipulado unas fotografías para borrar un lazo amarillo que llevaba el matemático e investigador de la Universidad de Zurich Xavier Ros-Oton, uno de los galardonados en los premios Princesa de Girona celebrados en Barcelona.

En realidad, Ros-Oton se había quitado el lazo cuando se tomaron estas imágenes.

El joven matemático, natural de Barcelona, recogió el pasado lunes el Premio Princesa de Girona en reconocimiento a su investigación científica luciendo en la solapa un lazo amarillo, como muestra de solidaridad con los dirigentes independentistas en prisión.

En las fotografías del acto de entrega de los galardones realizadas por varios medios, entre ellos EFE, Ros-Oton aparece con el lazo amarillo en su chaqueta.

Sin embargo, el matemático aparece sin el emblema independentista en las imágenes publicadas por la Casa del Rey de la cena posterior a la entrega de premios, en la que los fotógrafos de esta institución fueron los únicos que pudieron tomar instantáneas.

Posteriormente a la difusión de las fotos en la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey, comenzaron a circular comentarios en los que se acusaba a la Casa Real de "manipuladora" por haber borrado el lazo amarillo y de "esconder la realidad".

"No tienen vergüenza. Le han borrado el lazo amarillo al matemático catalán. El Rey habla de intolerancia. Debe hablar por él", manifestaba el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Pepe Cruanyes.

No tenen vergonya. Li han esborrat el llaç groc al matemàtic català. El rei parla d'intolerància. Deu parlar per ell. https://t.co/M7nVCkLJYq

Incluso el conseller Puigneró difundió este bulo en su cuenta de Twitter, aunque después borró el tuit y rectificó públicamente.

He escoltat en https://twitter.com/ros_xavi?ref_src=twsrc%5Etfw ">@ros_xavi confirmant que després de l'entrega de premis es va treure el llaç groc. Per tant, rectifico -i elimino- la piulada d'aquest matí. Li vull agrair però la seva valentia per denunciar que Espanya té https://twitter.com/hashtag/presospol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ">#presospolítics i felicitar-lo per una carrera brillant https://t.co/NrcB8Senfr ">pic.twitter.com/NrcB8Senfr

https://twitter.com/jordiPuignero/status/1191671061051592705?ref_src=twsrc%5Etfw