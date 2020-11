La fotografía que muestra al magnate e inversor estadounidense de origen húngaro George Soros rodeando con su brazo a la activista medioambiental sueca Greta Thunberg es un montaje realizado por una web paródica francesa en 2019, usado posteriormente de forma engañosa.

La imagen es empleada de forma recurrente desde hace meses en redes sociales como Twitter y Facebook para cuestionar las motivaciones de Thunberg en su lucha contra el cambio climático y vincularla a Soros, a quien varias teorías conspirativas acusan de querer subvertir el orden mundial.

Incluso en algunos casos señalan un parentesco que les uniría como abuelo y nieta.

El fotomontaje ha vuelto a ser publicado recientemente en Facebook con un texto que subraya en mayúsculas: "Oye mira el Sorito con la Greta" (sic).

La frase va acompañada de sendos emojis que expresan una actitud reflexiva y una carcajada.

La primera respuesta a la publicación señala que "se parecen físicamente" y, tras un emoji de carcajada, añade: "Son abuelo-nieta".

La imagen es un fotomontaje de la web satírica francesa SecretNews.fr a partir de una foto real de la activista sueca con el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore, que fue publicado como parte de un artículo que ridiculizaba las teorías conspirativas que relacionan a Soros con Thunberg.

La instantánea real capta un encuentro entre la joven activista medioambiental y Gore durante la celebración de la vigésima cuarta Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), celebrada en diciembre de 2018 en la localidad polaca de Katowice.

La propia Thunberg difundió esa imagen en sus perfiles de Instagram y Twitter el 30 de diciembre de ese año.

Thank you @algore for being a true pioneer. Very few people have done more. It was an honour to meet you. #climatecrisis #climatebreakdown pic.twitter.com/HzbvPcGkwu