La Generalitat catalana no ha enviado ningún comunicado en el que aclare que en las elecciones autonómicas sólo se puede votar una vez, según afirman mensajes en las redes sociales que recuerdan irregularidades en el referéndum ilegal del 1 de octubre 2017.

En los últimos días se ha difundido por WhatsApp, Twitter y Facebook un documento en el que se afirma en catalán: "Aclaración respecto al sistema de votación en las próximas elecciones autonómicas del 14 de febrero en Cataluña: 'Esta vez solo se podrá votar una vez por persona y colegio electoral'".

El documento utiliza la imagen oficial de la Generalitat y está datado en el Palau de la Generalitat, el 25 de enero de este año.

Algunos internautas que han compartido estos mensajes en las redes sociales han vinculado su contenido a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Entre ellos destaca el portavoz de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, que lo ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.

En ese mensaje, Buxadé acompaña el documento de dos capturas de imagen de artículos periodísticos en los que se indica que en el referéndum el "sí" obtuvo más sufragios que personas censadas en 71 municipios, que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont votó en un colegio que no era el que tenía asignado o que algunos electores votaron cuatro veces, entre otras irregularidades.

La Dirección General de Comunicación del Govern niega haber emitido ese comunicado, el cual tampoco figura entre la documentación oficial de la Generalitat que se puede consultar en internet, ni ha sido recibido ni reproducido por los medios de comunicación.

Además, el documento atribuido al Govern tiene importantes errores en su redacción en catalán difíciles de encontrar en instituciones oficiales.

Fuentes de la citada Dirección General consultadas por EFE han rechazado que el comunicado o ningún otro parecido haya sido difundido por la Generalitat.

Añaden que lo que se afirma en esa supuesta nota oficial no tiene ningún sentido y recalcan que la institución es muy cuidadosa con el uso correcto de la lengua.

El propio director general de Comunicación, Jaume Clotet, ha publicado un tuit con los mismos argumentos.

Com que ja són dues les unitats de verificació de notícies que ens han contactat (i ben fet que han fet i els ho agraeixo), penjo aquesta nota fake que corre per xarxes per deixar ben clar que és falsa i il·legítima. Per començar, a la DGC escrivim sense faltes. pic.twitter.com/qI0HBEJjkI