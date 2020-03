El próximo domingo, como cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha de carácter reivindicativo que muchos utilizan para hacer circular desinformaciones que deslegitiman el movimiento feminista.

En los días previos a esta fecha, las redes se encuentran plagadas de bulos que atacan las ideas defendidas por el feminismo, la lucha contra la violencia machista y la discriminación laboral, o que incluso cuestionan la propia celebración del 8M:

¿Día de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora?

Existe cierta confusión sobre qué celebramos exactamente el 8 de marzo: ¿el Día de la Mujer? ¿El Día de la Mujer Trabajadora? ¿El Día de la Violencia Machista?

Lo cierto es que el 8 de marzo de cada año se festeja el Día Internacional de la Mujer, acontecimiento que la ONU celebra desde 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, y que fue reconocido por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1977 .

El Día de la Mujer "encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos", explica la ONU.

En la actualidad, este día se celebra en muchos países del mundo para conmemorar "la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo" y reivindicar "las mujeres corrientes como artífices de la historia y que hundieron sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre".

Hasta hace algunos años era frecuente escuchar "Día de la Mujer Trabajadora", pero el nombre oficial y reconocido por la ONU actualmente es "Día Internacional de la Mujer". El motivo de añadir "trabajadora" se remonta al origen socialista de la celebración, pero con el tiempo se ha despojado de este adjetivo para no excluir a amas de casa ni a mujeres en situación de desempleo.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un acontecimiento distinto, también reconocido por la ONU, y tiene lugar el 25 de noviembre.

Sí que hay brecha salarial

El pasado jueves, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, afirmaba, como ya lo habían hecho desde su formación en otras ocasiones, que la brecha salarial entre mujeres y hombres es "un mito de la izquierda" y "no existe" . Añadió que "ninguna mujer cobra menos que un hombre por ser mujer" y en cambio sí hay "brecha maternal". Sin embargo, diversos organismos internacionales han definido y ratificado la existencia de la brecha salarial.

La Comisión Europea (CE), en su " Informe sobre la brecha salarial entre géneros en España ", define la brecha salarial como "la diferencia relativa entre los ingresos medios brutos de hombres y mujeres en la economía en su conjunto".

El estudio, elaborado en octubre de 2018, cifra en el 14,2 % la brecha salarial de género en España, con datos recogidos por Eurostat en 2016 que comparan los ingresos medios brutos por hora de trabajo de hombres y mujeres.

La CE precisa que este término no alude a puestos de trabajo idénticos necesariamente, sino que se explica en que muchos de los empleos peor pagados los desempeñan prioritariamente las mujeres: empleadas de hogar, cuidadoras, limpiadoras...

No obstante, nuestro país también es uno de los peores en materia de paridad salarial para empleos similares, ya que ocupa el puesto 129 de los 149 países analizados en el último informe anual del Foro Económico Mundial (FEM) de Davos sobre la brecha de género, presentado en diciembre de 2018.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 2017 -los últimos disponibles- muestran que el salario medio anual de las mujeres era de 20.607,85 euros y el de los hombres 26.391,84 euros, lo que supone una brecha salarial del 21,9 % en perjuicio de las mujeres, que cobraban de media 5.783,99 euros menos.

Además, si se tiene en cuenta la distribución salarial , fueron más las mujeres (el 18,8 % de ellas) las que tuvieron ingresos menores o iguales que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2017 -que era de 707,60 euros-, frente al 7,8 % de los hombres.

No hay más hombres asesinados por mujeres

Otro ejemplo de bulo antifeminista es un mensaje que recoge una serie de datos que atribuye al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el número de hombres asesinados a manos de sus mujeres o exmujeres entre 2000 y 2006. El mensaje denuncia que desde 2007 ya no se contabilizan más casos, pero ni esta afirmación ni los datos ahí expuestos son ciertos.

Por un lado, los datos de hombres asesinados por sus parejas o exparejas los recoge el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en una serie de informes sobre violencia doméstica y de género, que van desde 2001 hasta 2018, y que están publicados en su página web . Por tanto, es falso que en 2007 dejaran de contabilizarse.

Además, los datos que aparecen en la publicación son falsos: las cifras reales son inferiores. Los datos recogidos en el tuit son: 44 hombres asesinados en el 2000; 38 en 2001; 49 en 2002; 49 en 2003; 31 en 2004; 56 en 2005; 14 en 2006; y se niega la existenca de datos a partir de 2007.

Los datos que aporta el CGPJ son 3 hombres asesinados en 2004 ; 6 en 2005 ; 7 en 2006 ; 2 en 2007 ; 6 en 2008 ; 10 en 2009 ; 7 en 2010 ; 7 en 2011 ; 4 en 2012 ; 6 en 2013 ; 8 en 2014 ; 10 en 2015 ; 9 en 2016 ; 9 en 2017 y 7 en 2018 .

La denuncia de la invisibilización de los asesinatos de hombres a manos de sus mujeres es un arma que los detractores del feminismo utilizan a menudo para desacreditar la lucha contra la violencia machista, pero estos informes del CGPJ ponen de manifiesto que los datos hasta el año 2018 sí son públicos y que las cifras, que oscilan entre los 2 y los 10 asesinados, son menores que las del bulo que circula por internet.

Marie Curie no lo dijo

De vez en cuando, se viraliza en redes sociales la cita "nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y yo no soy inferior a ninguno de ellos", atribuida a la doble premio Nobel Marie Curie. Lo cierto es que no existen evidencias de que esta frase fuera dicha por la científica polaca.

La cita suele encontrarse integrada en una imagen con una ilustración de Marie Curie, como en esta publicación de Facebook que se ha compartido más de 3.000 veces y cuenta con más de 5.500 reacciones, pero también se copia y pega en tuits como este , publicado por la diputada de Ciudadanos María Muñoz.

Esta cita se ha empleado para criticar las cuotas de género y otras medidas de "discriminación positiva", y suele viralizarse cada año con vistas al 8M.

No existen evidencias de que esta frase fuera pronunciada o escrita por Marie Curie porque, al realizar una búsqueda inversa, la primera referencia en el tiempo que se encuentra es de 2015, con la cita integrada en una imagen.

Además, si se busca la cita en otros idiomas como inglés, francés o polaco, no existen resultados, por lo que todo apunta a que la cita es inventada.

