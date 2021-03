El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, no ha sugerido que el fin de la pandemia esté a la vista sin necesidad de vacunación, como afirma falsamente un artículo publicado en un portal de noticias "alternativas" y que se ha viralizado en redes sociales.

La citada publicación, que traduce al español una información de la web en alemán de Russia Today (RT), ha sido ampliamente difundida a través de servicios de mensajería instantánea y redes sociales como Facebook y Twitter .

El titular del artículo en castellano anuncia: "El director de la OMS en Europa sugiere que el fin de la pandemia está a la vista, sin necesidad de vacunación".

En la entradilla se indica: "Algunos ya hablan de poner fin a la situación excepcional en el transcurso de este año, sin necesidad de ninguna vacuna, informa RT Alemania".

Sin embargo, en el resto del texto no se amplía esa afirmación.

Solo se pone en duda que la disminución de las infecciones de las últimas semanas sean un efecto de las vacunas y se citan declaraciones de representantes de la OMS, como el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o el propio Kluge -en una entrevista en la televisión danesa DR-, sin que en ellas aparezcan las palabras señaladas al principio.

En la entrevista, grabada en inglés, Kluge hace declaraciones diferentes a las referidas en el titular engañoso del portal de internet que publica el artículo en español, una web que propaga habitualmente contenido falso aunque dice difundir "noticias alternativas".

La intervención del director de la OMS en Europa fue emitida el 21 de febrero en el programa dominical 21 Sondag , un espacio con reportajes y entrevistas de actualidad de la corporación de radiodifusión pública danesa, DR, y puede verse en su sitio en internet .

Es cierto que el responsable regional de la OMS aventura una fecha al final de la pandemia, pero sus referencias a las vacunas son en sentido opuesto al que apunta el titular tergiversado.

A la pregunta directa de cuándo se pondrá fin a la covid-19, en el minuto 28 del vídeo, Kluge contesta: "Nadie puede predecir el curso de la pandemia, pero diría, como hipótesis de trabajo, que al principio de 2022 habremos acabado con la pandemia".

"El virus todavía seguirá ahí, pero no creo que sean necesarias intervenciones disruptivas, así que me gustaría manifestar un mensaje de optimismo", añade sin hacer referencia a las vacunas en esta respuesta, la última de la entrevista.

Por el contrario, en el minuto 17, Kluge explica que se debe "aumentar el despliegue de la vacunación", algo que es "absolutamente necesario" en la estrategia global para hacer frente a la pandemia.

"Vacunemos", insiste en el minuto 18, al tiempo que aboga por el "comportamiento responsable" de la población, con el fin de mantener la pandemia bajo control.

En un sentido parecido, en el minuto 14, defiende "un enfoque paneuropeo para aumentar las vacunaciones" mientras la población mantiene las medidas de seguridad.

Ya en su primera intervención en el programa de la televisión danesa, en el minuto 12, Kluge hace referencia a las vacunas.

Expone al respecto que se debe monitorizar el impacto de las mutaciones del coronavirus "en la eficacia de las diferentes vacunas", sin que eso suponga un cambio en la estrategia en su administración, ya que estos preparados pueden ser "fácilmente" adaptados, sin necesidad de reelaborarlos por completo.

En el minuto 13, subraya, por otra parte, el "momento complicado" que puede darse con la coexistencia de personas vacunadas con aquellas que no lo están, ante el riesgo de que los primeros pueden relajarse y aumentar su movilidad.

El resumen de la entrevista hecho por la propia OMS en Europa en un tuit , publicado tras la emisión del programa, hacía hincapié en que "la velocidad es clave para vacunar, salvar vidas, proteger las economías y reducir las mutaciones de # COVID19".

On @DR1TV’s 21 Søndag @hans_kluge stressed:



??Speed is key to vaccinate, save lives, protect economies & decrease #COVID19 mutations

??Testing remains important

??#COVID19 will affect our lives in 2021 but we now have more control



?? https://t.co/anwwoqk5VX (11:48 & 23:52) pic.twitter.com/E9BJETuqUd