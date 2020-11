El presidente de EEUU, Donald Trump, se autoproclamaba tras las elecciones presidenciales vencedor de los comicios y pedía detener el recuento de votos con el argumento de que se había cometido un fraude para impedir su victoria, pero no aportaba prueba alguna.

A falta de datos suficientes para poder designar vencedor a uno de los dos candidatos a la presidencia, el demócrata Joe Biden se declaraba a medianoche "optimista" y reconocía que la confirmación de los resultados podía prolongarse varios días , mientras el republicano Trump, dos horas después, se autoproclamaba vencedor y denunciaba un supuesto fraude electoral.

En su primera alocución pública tras las elecciones , a las 2:30 de la madrugada del miércoles, hora de Washington (6:30 GMT), el presidente y candidato republicano ofreció un discurso en el que se atribuía la victoria, instaba a que se detuviera el recuento de votos, advertía al pueblo estadounidense sobre la existencia de un "fraude" y anunciaba que acudiría al Tribunal Supremo.

Lo cierto es que Trump no ofreció ninguna prueba de sus acusaciones. Para empezar, a la hora en la que pronunció esas palabras, solo tenía asegurados 210 votos electorales de los 270 que necesita un candidato para proclamarse vencedor.

Además, no puede ser paralizado el recuento de los votos por correo, que se regula según las legislaciones electorales de cada estado.

Tampoco puede Trump acudir al Tribunal Supremo federal directamente, porque las reclamaciones de este tipo solo caben ante los tribunales locales y únicamente entonces podría elevarse una cuestión al Supremo, pero no ahora ni por su iniciativa . El proceso podría prolongarse más de un mes, como ocurrió en 2000 con el caso de Florida.

El candidato republicano tampoco presentó ninguna prueba del presunto fraude. Mientras, su compañero Mike Pence, vicepresidente y candidato a la reelección junto a él, no hacía ninguna alusión a supuestos fraudes y solo anunciaba que estarían vigilantes durante el recuento.

En Estados Unidos hay una legislación electoral distinta en cada uno de sus estados, que, además, alberga diferencias en muchas ocasiones para cada condado o distrito en concreto. Por ejemplo, en Michigan el recuento del voto por correo en los condados con más de 25.000 habitantes podía comenzar antes de la noche electoral, pero en los menos poblados no podía iniciarse hasta que terminara el escrutinio del voto presencial.

En 11 estados, el recuento del voto por correo pudo comenzar antes del 3 de noviembre como regla general, pero en la mayoría de los estados no estaba permitido que ese escrutinio comenzara hasta la noche de la jornada electoral , una vez finalizada la validación de los votos presenciales en las urnas.

Las diversas legislaciones electorales estatales permiten el recuento de papeletas con fecha en el matasellos previa al día 2 o incluso del mismo día 3 en algunos estados , por lo que el resultado final podría demorarse días e incluso semanas.

La fecha límite de proclamación de los resultados varía en cada estado y algunos la tienen fijada para el 8 de diciembre , 5 semanas después de la convocatoria a las urnas.

En buena parte de los distritos electorales, los votos por correo emitidos de forma anticipada y ya en poder de las autoridades no son los únicos que faltan por contar. Las legislaciones de 21 estados más la de la capital, Washington DC, permiten contabilizar los sufragios que lleguen por correo postal en los días siguientes, siempre que su matasellos sea anterior al día 2 o el 3, según los casos.

Las fechas máximas a posteriori varían de un estado a otro , desde el límite del día 6 -este viernes- como máximo en Kentucky, Kansas, Massachussets, Virginia y Pensilvania hasta el día 23 fijado como tope en el estado de Washington.

El recuento del voto por correo en estas elecciones es una tarea más compleja que en otras ocasiones, pues, según el portal Edison Research, se han emitido más de 157 millones de sufragios, que representa al 65,7 % de los electores con derecho a voto.

Ese porcentaje de participación supone un récord desde 1908 , hace 112 años, cuando las mujeres no tenían derecho de voto.

Los comicios se han visto condicionados por la pandemia del coronavirus, que ha causado ya más de 9,3 millones de contagios confirmados y de 232.000 muertes en Estados Unidos.

La participación anticipada alcanzó también un récord, al superar los 100 millones de electores, de los que 35,9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64,8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.

Durante la jornada electoral, Trump ha reiterado las acusaciones de “fraude” y “robo” que lleva meses sembrando, tanto en su discurso como en Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!