El vídeo y las fotografías de la primera vacunación contra la covid en el Reino Unido esta semana pueden encontrarse en una web con fecha del 22 de octubre, lo que demuestra que es un montaje de la industria farmacéutica.

Es una confusión que tiene su origen en una imagen descontextualizada. La web de la cadena de televisión CNN incluye vídeos de actualidad ubicados en mitad de sus noticias, de modo que si se hace una captura del vídeo sobre la vacuna de la covid junto a una noticia del 22 de octubre, da la impresión de que esa es la fecha de la primera vacunación en Reino Unido, que se realizó el 8 de diciembre.

Una mujer de 90 años, Margaret Keenan, fue la primera persona en recibir la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. La vacunación fue realizada este martes, 8 de diciembre, en un hospital de Coventry. La filmación y las fotografías de ese momento fueron publicadas ese día en todo el mundo.

En las horas siguientes, muchos usuarios en las redes sociales pusieron en duda la veracidad del acontecimiento debido a que fue muy compartida una captura de pantalla de la web de la cadena de televisión CNN en la que se puede ver el vídeo de esa vacunación con la fecha del 22 de octubre justo encima.

Algunos internautas denuncian con ironía la coincidencia de que la mujer vistiera la misma ropa el 22 de octubre y el 8 de diciembre, tanto en Twitter ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) como en Facebook ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ), pero junto a las chanzas agregan etiquetas de los movimientos antivacunas o de los que tratan de hacer creer que la pandemia de coronavirus estaba planificada.

Otros, tanto en Twitter ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) como en Facebook ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ), se centran en el aspecto de denuncia de una manipulación y comparten la imagen con comentarios sobre la supuesta demostración de una farsa.

??NOTEMOS LA MENTIRA MASIVA??

LOS MEDIOS CORPORATIVOS TIRANDO DE BANCO DE IMÁGENES.....

Desde el 22 de octubre, hasta el 8 de diciembre CNN y BBC News. ??¡Nos intentan MANIPULAR!??

TODOS FINANCIADOS POR LAS MISMAS CORPORACIONES, interesadas en seguir estafando a la ciudadanía. pic.twitter.com/srnGScFota — Rorka (@rorkafracul) December 9, 2020

Mientras tanto, otros usuarios de las redes sociales difunden la imagen de la captura de pantalla de la CNN junto a la noticia de esta semana en Twitter ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) y en Facebook ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ) sin aportaciones personales, con emoticonos, preguntas retóricas o con la expresión de sus dudas sobre esa circunstancia que.

La data en la CNN

La web de noticias de la cadena de televisión CNN incorpora vídeos de actualidad en el interior de sus artículos, con una vinculación temática.

Todas las noticias incluyen una data, que es la fecha en la que es publicada y el lugar en el que ha sido redactada y suele ubicarse entre el titular y la entradilla (primer párrafo o resumen del texto), junto a la firma del autor.

El pantallazo que se ha difundido en relación con el inicio de la vacunación en Reino Unido muestra una noticia del 22 de octubre titulada "Faulty US covid-19 response meant 130,000 to 210,000 avoidable deaths, report finds" ("La respuesta defectuosa de Estados Unidos a la covid originó entre 130.000 y 210.000 muertes evitables, según un informe").

La captura que se ha viralizado incluye el vídeo que, en un momento dado del 8 de diciembre (fecha en que comenzó a administrarse la vacuna contra la covid), la web mostraba justo debajo de ese titular y de la data de esa noticia del 22 de octubre.

El vídeo, por tanto, era actual, aunque estaba insertado en una noticia de archivo. No existe ninguna manipulación en la captura de pantalla, pero sí está descontextualizada, ya que se ha difundido para dar a entender que el vídeo tenía una fecha anterior y cuestionar la vacunación.

Al clicar en esa noticia del 22 de octubre en cualquier otro momento aparecerá, a continuación de la fecha de publicación de esta información, otro vídeo de actualidad.

Por ejemplo, el 10 de diciembre puede verse un vídeo titulado "The logistical challenge of bringing covid vaccines to rural U.S." ("El reto logístico de llevar la vacuna de la covid al Estados Unidos rural"), que tampoco está relacionado estrictamente con esa noticia del 22 de octubre en la que está insertado, pero que sí guarda cierta relación temática con ella, además de ser un recurso que ayuda a promocionar los contenidos de esta cadena.

Eso mismo ocurría dos días antes con la filmación de la primera vacunación contra la covid en el Reino Unido.

Por tanto, no ha existido ninguna manipulación, sino que ha circulado una imagen descontextualizada: el alojamiento de los vídeos en el interior de las noticias de archivo en la web de la CNN habría creado un malentendido, aprovechado por quienes tratan de denostar la vacunación como medio de prevención contra enfermedades contagiosas, como la covid.

Fuentes:

Web de la CNN

"Una mujer de 90 años y una enfermera filipina, estrellas del día 'V'" , EFE, 8 de diciembre