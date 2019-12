La joven activista sueca Greta Thunberg ha convivido con las mentiras que ponen en duda su compromiso contra el cambio climático desde que se convirtiera en un icono mundial. Estos días, con motivo de su participación en la Cumbre del Clima, la COP25, que se celebra en Madrid hasta el 13 de diciembre sus detractores han vuelto a rearmarse en internet.

Estos son algunos de los bulos más virales sobre Thunberg:

El hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, publicaba en septiembre un tuit en el que acusaba a Greta Thunberg de ser "la niña financiada por la Open Society de George Soros", en alusión a la organización filantrópica del magnate húngaro dedicada a promover la defensa de la justicia, la educación o los medios independientes en todo el mundo. Esto le ha valido el rechazo de populistas de derechas y dirigentes autoritarios, especialmente en Estados Unidos y Europa.

El mensaje se difundió acompañado por una fotografía manipulada en la que aparece Thunberg desayunando en un tren, junto a un grupo de niños africanos que la observan a través de la ventana.

Una búsqueda inversa desvela que la imagen ha sido manipulada. La fotografía original fue publicada por la propia activista en su cuenta de Twitter en enero de 2019, junto al mensaje "almuerzo en Dinamarca", y a través de la ventana solo aparece un paisaje de árboles.

La imagen de los niños fue tomada por la periodista Stephanie Hancock y se publicó por primera vez para ilustrar, junto a otras de sus fotografías, un artículo de Reuters en agosto de 2007. En ella retrata a un grupo de menores en Bodouli, en República Centroafricana, en un campamento de desplazados por la violencia provocada por los choques entre milicias rebeldes y el gobierno del entonces dictador, François Bozizé.

Tras conocerse que es una fotografía manipulada, muchos usuarios han respondido al hijo del presidente brasileño con otros fotomontajes en tono irónico como éste , en el que Thunberg aparece junto a la imagen del apuñalamiento de Bolsonaro.

Varias publicaciones se han hecho eco de una imagen que muestra a la activista sueca con el magnate George Soros. Sin embargo, está manipulada: en la fotografía original , publicada por Thunberg en Twitter en diciembre de 2018, aparece junto al exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore, reconocido activista contra el cambio climático.

Thank you @algore for being a true pioneer. Very few people have done more. It was an honour to meet you. #climatecrisis #climatebreakdown pic.twitter.com/HzbvPcGkwu