Las semanas previas a las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo se han visto marcadas por la desinformación y las falsedades que han proliferado en las redes sociales y en el debate político desde que el 10 de marzo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, firmó el decreto para su convocatoria anticipada.

Dichas mentiras y afirmaciones carentes de fundamento real están teniendo gran influencia en la campaña, que afronta su recta final ante la cita con las urnas del próximo martes.

Madrid no paga 4.700 euros al mes por cada niño que migra solo

Es engañoso afirmar que el mantenimiento de cada niño extranjero que migra solo cuesta a la Comunidad de Madrid 4.700 euros al mes, como sugiere un cartel electoral de Vox.

En el anuncio, situado en las instalaciones de la división de Cercanías de Renfe de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, se lee: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes", junto a las imágenes enfrentadas de una anciana y un hombre joven de piel oscura, con capucha, la cara cubierta por un pañuelo y los ojos pixelados.

En realidad, el Gobierno autonómico destina una media de 4.200 euros al mes por cada plaza de tutela de menores en sus centros con independencia de que sean o no españoles y esa cantidad financia la actividad del centro y de sus profesionales, pero no se utiliza para retribuir a estos niños, que no reciben más que 10 o 15 euros semanales para gastos personales.

Aquí puedes leer la verificación completa.

Las amenazas a Iglesias, Marlaska y Gámez no son un montaje

Los sobres con cartas amenazantes y balas en su interior recibidos por el cabeza de lista de Unidas Podemos en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, son auténticos, por lo que es falso que obedezcan a un montaje para influir en las elecciones.

En Facebook y Twitter se han compartido mensajes que cuestionan la autenticidad de la imagen del escáner de seguridad, el hecho de que haya errores en su registro referidos al nombre del equipo de seguridad o la fecha, o el número de proyectiles incluidos en las cartas.

Sin embargo, Correos comprobó que los sobres llegaron efectivamente a un centro de selección de la correspondencia y ha abierto un expediente a la empresa de seguridad que no detectó las tres cartas con balas y amenazas dirigidas a Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez, cuya seguridad ha sido reforzada por el Ministerio del Interior.

Aquí puedes leer la verificación completa.

El adelanto electoral no retrasa 600 millones para la hostelería

No es cierto que el adelanto electoral en Madrid haya supuesto el retraso del reparto de 600 millones de ayudas directas a la recuperación por la crisis de la pandemia a la hostelería de la Comunidad, como denuncia un bar cuya fotografía se ha viralizado en redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

Esa afirmación ampliamente difundida alude a un cruce de acusaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Díaz Ayuso sobre las supuestas consecuencias de la convocatoria de los comicios.

En cualquier caso, no existe ningún documento aprobado por la Comunidad con esas ayudas, objeto de una negociación presupuestaria autonómica que no había finalizado.

En esas conversaciones la cuantía destinada de forma directa a la hostelería era de 85 millones de euros, siete veces inferior a la cifra de 600 millones divulgada.

Tampoco se llega a ese volumen de fondos solo para la hostelería en los planes de la Administración central según lo expuesto por Sánchez.

Aquí puedes leer la verificación completa.

No hay constancia de papeletas falsas del PP con Toni Cantó

Tampoco se ha detectado la existencia de papeletas electorales falsas del PP con la inclusión de Toni Cantó en la lista -cuyo uso sería nulo tras haber sido invalidada judicialmente su candidatura-, que según mensajes masivos de WhatsApp y Telegram se habrían buzoneado en la Comunidad.

Los autores de los mensajes no aportan ninguna prueba sobre estos hechos, que han sido desmentidos por el propio PP madrileño en su cuenta oficial de Twitter.

Este infundio se basa en el hecho de que una papeleta que incluyera a Cantó para las elecciones sería nula después de que el Tribunal Constitucional confirmara que el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas no podía concurrir en la lista de los populares por haberse empadronado en la región tras el cierre del censo.

Aquí puedes leer la verificación completa.

La foto de un camión de Vox o de Podemos no es real

Ninguna de las dos versiones de la fotografía de un camión atascado debajo de un puente en cuyo remolque puede leerse las palabras "Vox" o "Podemos", viralizadas al inicio de la campaña, es real ni actual.

El camión de la foto original no lleva el logotipo de ningún partido político, sino simplemente una lona blanca que recubre el remolque, en una imagen que fue publicada en redes sociales en agosto de 2020.

La inclusión de los nombres de la citadas formaciones políticas obedece, por tanto, a manipulaciones de una fotografía del año pasado.

Aquí puedes leer la verificación completa.