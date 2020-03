¿Qué verificamos?

Los pacientes de coronavirus con síndrome de Down no son rechazados en las UCI

En la Comunidad de Madrid no se está restringiendo el ingreso en las UCI a pacientes de coronavirus con síndrome de Down, como se afirma en un mensaje publicado originalmente en Facebook y que se ha viralizado en los últimos días a través de WhatsApp.

“Vale más la vida de una persona que la de otra. Personas con síndrome de Down están siendo dadas de lado. No se les ingresa en la UCI porque su esperanza de vida ‘supuestamente’ es menor”, denuncia el mensaje que, además, se refiere a un caso concreto: el de José David, un hombre de 40 años con síndrome de Down enfermo de coronavirus e ingresado en el Hospital HM Puerta del Sur, en Móstoles.

El gerente de la federación Down España, Agustín Matía, ha explicado a EFE que han sido alertados de este caso y de otro similar en la provincia de Segovia, pero que tras haber hablado con familiares de los afectados y hospitales, no les consta que se esté negando el ingreso en la UCI a estos enfermos.

Es más, explica que Down España ha contactado con la familia de José David, el paciente con síndrome de Down ingresado por coronavirus en el Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, y su pronóstico actual es bueno.

Respecto a alguno de los factores que los médicos intensivistas creen que hay que tener en cuenta para el triaje en las UCI mientras dure la pandemia, como tener una esperanza de vida inferior a 1-2 años, la edad "biológica" o el "valor social" del paciente, Matía afirma que no tienen constancia de que enfermos de coronavirus con síndrome de Down se hayan visto afectados por estos criterios.

“Lo que sí vemos son las dificultades a las que familiares y pacientes se enfrentan debido a la saturación por la capacidad y recursos disponibles en algunos hospitales”, añade.

Por otro lado, fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid también dicen no tener constancia de ninguna discriminación a pacientes con síndrome de Down e indican que “se están siguiendo los procedimientos habituales con la normalidad que permite la situación”.

Fuentes:

- Gerente de la Federación Española de Síndrome de Down- Down España, Agustín Matía.

- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.