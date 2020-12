¿Qué verificamos?

La coca-cola da positivo en un test de coronavirus, como demostró un diputado en Austria, así que esas pruebas no tienen fiabilidad.

Conclusión

Las pruebas de antígenos no funcionan con coca-cola ni otras bebidas. Los test de microbiología clínica tienen una función concreta. Si están diseñados para analizar fluidos humanos no deben usarse para otras sustancias, ya que tienen diferente acidez o alcalinidad y entonces quedaría alterado el examen y se obtendrían resultados inválidos.

El secretario general del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Michael Schnedlitz, hizo una prueba de antígenos a un refresco de cola el 10 de diciembre durante su intervención en un debate del Parlamento de la República de Austria.

El diputado del partido ultranacionalista austríaco quiso así mostrar la inutilidad de los test de antígenos para detectar la covid-19 que recomienda el Gobierno de Austria.

El vídeo de su intervención ha sido muy compartido en las redes sociales en los últimos días entre quienes están en contra de las medidas para frenar la pandemia adoptadas por los distintos gobiernos.

La acción parlamentaria forma parte de una campaña contra las pruebas de la covid del partido FPÖ, que 15 días antes ya pedía a los ciudadanos austríacos que no se hicieran test PCR o de antígenos, porque eso impediría a algunos celebrar las navidades si dieran positivo, aunque no presentaran síntomas de la enfermedad.

Uso por profesionales sanitarios

Los test rápidos de antígenos deben realizarse por personal sanitario y de laboratorio capacitado para llevar a cabo la toma de muestras, el ensayo y la interpretación de los resultados, según ha recordado la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones para el uso de esas pruebas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló asimismo en un documento que hizo público en septiembre sobre la utilización de los inmunoensayos rápidos para detectar el virus SARS-CoV-2 que "la capacitación o competencia inadecuadas del operador de la prueba puede llevar a un error en la preparación del test de detección de antígeno, en la realización de la prueba o en la interpretación del resultado, con conclusiones erróneas".

Los técnicos sanitarios al realizar esta prueba estiman si es necesario el uso de un líquido para mantener constante el pH, ya que no tienen la misma alcalinidad o acidez los diferentes fluidos corporales.

El respeto al pH

Un análisis microbiológico tiene que respetar la acidez o alcalinidad del fluido para el que está diseñado, porque si es muy diferente el pH (logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno) la prueba queda desvirtuada.

Los test de antígenos que se emplean para detectar el coronavirus son aptos, en principio, para analizar saliva, orina u otros fluidos corporales humanos. Asimismo, puede examinarse el exudado nasofaríngeo u incluso otras sustancias, pero si se usa correctamente por un profesional sanitario un líquido estéril de pH neutro.

La coca-cola tiene bastante acidez, en torno al 2,30 de pH , mientras que el pH en el cuerpo humano varía bastante en cada órgano o fluido, pero suele ser menos ácido o bien alcalino. El pH de la sangre es ligeramente alcalino y el de la saliva también suele ser superior al neutro (pH 7); es decir, ni acidez (del pH 7 al pH 0) ni alcalinidad (del pH 7 al pH 14).

El mismo error en otras bebidas

El mes pasado fue muy viral en las redes sociales de internet un vídeo en el que daba positivo en coronavirus un zumo de manzana, pera y ciruela de una marca polaca, en el que, del mismo modo, la prueba que había sido filmada no había sido hecha correctamente y además el jugo de esas frutas tiene una gran acidez, de en torno al pH 1.

En internet pueden encontrarse otros vídeos de análisis de microbiología clínica a otras bebidas, como al vino tinto , también incluidos en publicaciones con el mismo afán de denigrar este tipo de pruebas.

No obstante, ni los refrescos de cola ni otras bebidas azucaradas o alcohólicas son sustancias apropiadas para ser sometidas a análisis de coronavirus, por lo que sus resultados no determinan en ningún caso la fiabilidad de estos tests para el fin para el que fueron creados.

El diputado hizo mal la prueba

El test de antígenos que empleó Schnedlitz estaba fabricado por el laboratorio Dialab. Esta empresa publicó el 11 de diciembre en su cuenta de Facebook una explicación de por qué la prueba había sido realizada de modo incorrecto.

Al margen de que el test está diseñado para analizar fluidos humanos, Schnedlitz no utilizó el tampón incluido en el test que mantiene constante el pH, sino que vertió la coca-cola directamente. Quedó así desnaturalizada la proteína.

Dialab indica que cualquier otra sustancia hubiera dado positivo al no usarse correctamente el test, mientras que con una esterilización apropiada incluso una bebida como la coca-cola permite el análisis, según muestra en un vídeo.

Por tanto, la prueba que hizo el dirigente de la FPÖ en el Parlamento austríaco no estaba bien realizada. No obstante, aunque lo hubiera estado, su resultado con una bebida no tendría por qué indicar nada sobre la utilidad real del test para detectar el coronavirus en personas.

