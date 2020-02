Los mapas fueron publicados el pasado 8 de febrero en un hilo de Twitter que ya ha sido compartido más de 12.000 veces. La cuenta había extraído los datos de la web sobre información meteorológica Windy.com que muestra unas emisiones de dióxido de azufre (SO2) muy elevadas en Wuhan, de 1.351,65 microgramos por metro cúbico (µg/m3).

Data from https://t.co/oDMad8pquE shows a massive release of sulfur dioxide gas from the outskirts of Wuhan, commonly associated with the burning of organic matters. Levels are elevated, even compared with the rest of China. pic.twitter.com/XgBfJd7dDS