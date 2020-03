En la Comunidad de Madrid no se están retirando respiradores artificiales a los hospitalizados con coronavirus mayores de 65 años para que los utilicen enfermos más jóvenes, como se afirma en un vídeo muy compartido en los últimos días dentro y fuera de España.

En tono lloroso, el hombre que aparece en este vídeo -y al que muchos mensajes de Twitter le atribuyen una supuesta condición de "médico"- asegura que a "personas mayores de 65 años las están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes".

El vídeo incorpora además un audio en el que una supuesta trabajadora de un hospital afirma: "No hay material, no hay espacio, no hay respiradores, a muchos pacientes se les tiene que sedar y cogerles de la manita (...) para liberar respiradores para la gente menor de 65 años (...). Aquí va a morir hasta El Tato, hasta el apuntador".

#Spain "Doctors in #España???? with tears in their eyes tell how people over 65 must have their respirators removed to give it to the younger people suffering . Seniors are sedated so they don't suffer. " #CoronavirusPandemic #CoronaVirusUpdates

