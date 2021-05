La imagen viral de un policía que apunta con un fusil a la cara de un reportero gráfico mientras le fotografía no corresponde a las protestas de Colombia, como sugieren publicaciones en redes sociales, sino a un ensayo de seguridad de hace 12 años en Indonesia en el que el agente policial posaba para el fotógrafo.

En los últimos días circula en Facebook y Twitter una instantánea en la que se ve a un policía apuntando con un fusil a la cara de un fotógrafo que, a corta distancia, le apunta a su vez con su cámara. Acompaña a la instantánea el siguiente texto: "Imágenes que marcarán la historia de nuestro país".

El autor de este mensaje se identifica como colombiano, al igual que algunos de quienes han compartido la publicación como captura de imagen o la han comentado y la relacionan con las protestas desatadas en su país contra el Gobierno de Iván Duque.

La imagen ha sido difundida como una escena de las movilizaciones iniciadas hace dos semanas contra la reforma tributaria del Gobierno de Duque, ya retirada, y que se ampliaron después como rechazo a un intento de reformar la sanidad y en repulsa por la brutalidad policial y los problemas de inseguridad.

De hecho, alguno de los comentarios a la publicación original se refiere al agente que aparece en la fotografía como miembro de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMA) de la Policía Nacional colombiana.

Lo cierto es que ni el policía es colombiano ni la escena ha sido captada en este país y tampoco es actual, porque en realidad fue tomada en Indonesia en 2009.

Una búsqueda inversa de la foto conduce al banco de imágenes Getty Images, donde se puede comprobar que fue tomada el 4 de abril de aquel año en Yakarta por el fotógrafo Adek Berry, de la agencia France Press (AFP).

La imagen fue captada durante un ensayo de seguridad ante las elecciones parlamentarias que unos días más tarde dieron la victoria al Partido Demócrata (PD) del presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono, quien logró la reelección en ese cargo tres meses después.

No es la primera vez que esta instantánea se comparte en internet sacada de contexto. También en América Latina, fue difundida en redes sociales a mediados de febrero de 2014 con el siguiente texto en inglés: "Esta foto es la descripción más precisa de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela".

This photo is the most accurate description to what is happening in Venezuela right now. #SOSvenezuela pic.twitter.com/9c6px7wWAD