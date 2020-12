El vídeo y las fotografías del desmayo que padeció la enfermera Tiffany Dover en un hospital de Chattanooga (Tennessee) el 17 de diciembre mientras hacía declaraciones a periodistas tras recibir una dosis de una vacuna contra la covid han circulado en las redes sociales en los últimos días junto a mensajes que indican que la profesional sanitaria ha fallecido.

En algunos casos es únicamente compartido el vídeo, la foto o la noticia inicial del desmayo, sin más contexto o actualizaciones (1, 2, 3, 4, 5, 6). Otras veces añaden un comentario en contra de las vacunas, en ocasiones con tono irónico (1, 2, 3); apelativo, como "¿Necesitas más pruebas?", "¿Te la pones?" o "¿Tú te vas a vacunar?"; alternativo, como "Esto no lo verás en la tele", o con etiquetas proactivas, como "#YoNoMeVacuno" y "#EnDiosConfiamos". También los hay con reivindicaciones paralelas, como las que critican el uso de la mascarilla por la enfermera.

Algunas publicaciones en Facebook van más allá y dan por fallecida a la enfermera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) o apuntan a rumores de que ha muerto y es ocultado (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). También en Twitter hay mensajes del primer tipo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) y del segundo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Un meme que ha sido muy compartido en España es el de una esquela con este texto: "Falleció el 19 de diciembre de 2020, engañada por su gobierno, los gerentes de su hospital, los medios y la farmacéutica Pfizer. La humanidad, su familia y amigos ruegan una oración por su alma. Que su sacrificio la convierta en la enfermera que salvó más vidas. No a la vacuna que mata". La misma esquela es compartida con diferentes presentaciones (1, 2, 3, 4, 5).

Tiffany Dover fue una de las primeras personas en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech en el hospital CHI Memorial de Chattanooga, el 17 de diciembre. Tras la inyección, realizó unas declaraciones a un grupo de periodistas que estaba en el lugar para informar del inicio de la vacunación contra la covid en Tennessee.

Había varias cámaras de televisión presentes y por eso la grabación del momento puede encontrarse en las redes sociales desde varios ángulos diferentes. Las declaraciones a los periodistas las hizo de pie, hasta que de repente se llevó una mano a una sien y a la frente, pidió disculpas, se calló, se tambaleó ligeramente, se cayó al suelo y fue atendida por otros profesionales sanitarios.

Unos instantes después, Tiffany Dover se recuperó y volvió a hablar con los periodistas que estaban allí presentes, según relató el canal de televisión News Channel 9, que hizo una cobertura en directo en su web.

"Dover pronto se recuperó y minutos después pudo levantarse y hablar con nosotros frente a la cámara nuevamente. Los médicos del CHI Memorial dijeron que esto no está relacionado con los ingredientes de la vacuna de Pfizer para la covid", describió en inglés News Channel 9.

La enfermera dio una explicación a los periodistas sobre el desvanecimiento que le acababa de sobrevenir: "Simplemente me dio de repente, podía sentirlo venir. Me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien, y el dolor en mi brazo se ha ido".

También la enfermera ofreció al canal de televisión WRCB Chattanooga una entrevista -que la publicó en YouTube el día siguiente- en la que explicaba con más detalle qué le había pasado. Para ella son muy habituales los desvanecimientos cuando siente dolor, incluso con dolores más insignificantes que el del pinchazo de una jeringuilla. Dijo que algo similar le había pasado "unas seis veces en las últimas seis semanas", aproximadamente, como muestra de lo corrientes que son los desmayos para ella. De este modo, expuso que padecía de síncope vasovagal.

Esta segunda parte, la inmediata recuperación de la enfermera, es omitida en muchas de las publicaciones que compartían estos días en las redes sociales el momento de su desmayo, o bien en algunas de las informaciones se incluye, pero en un lugar no destacado de la noticia.

Dos días después, el 19 de diciembre, cuando muchas publicaciones en internet ya daban por fallecida a la enfermera, el hospital informó de que Tiffany Dover se encontraba bien, agradecía "la preocupación mostrada hacia ella" y pedía privacidad.

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family.