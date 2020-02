¿Qué verificamos?

La mayoría de la sociedad española rechaza que se regule por ley la eutanasia.

Conclusión

Ninguna evidencia justifica esta afirmación y, por el contrario, distintos sondeos privados y la última encuesta pública que preguntó expresamente sobre esta cuestión reflejaron un apoyo mayoritario a la regulación legal de la eutanasia.

No hay ningún dato que avale la tesis de que la mayoría de la sociedad española rechaza una ley de eutanasia, como sostiene el portavoz adjunto del PP en el Congreso José Ignacio Echániz, mientras que las encuestas muestran niveles de apoyo desde el 58 % del CIS en 2009 hasta más del 80 % en recientes sondeos privados.

ECHÁNIZ : "Esta ley (...) que rechazan los profesionales sanitarios en su conjunto. La Organización Médica Colegial, el Consejo General de Colegios Médicos de España está absolutamente en contra; todos sus organismos colegiados. La mayoría de la sociedad española también lo está".

Así lo afirmaba este martes el diputado del PP durante el debate del pleno de la Cámara Baja en el que se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia.

Mayoría a favor en los sondeos

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó expresamente por la eutanasia por última vez en un estudio de 2009 sobre "Atención a pacientes con enfermedades en fase terminal ". A la pregunta "¿Cree usted que en España debería regularse por ley la eutanasia?, el 58,4 % contestó "Sí, con toda seguridad" y un 15,2 % "Creo que sí, pero no estoy totalmente seguro".

Dos años después, en 2011, el CIS volvió a abordar este asunto en un Barómetro Sanitario . Pero, en este caso, la pregunta fue "¿Está usted de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna?". Un 77,5 por ciento de los encuestados contestó "Sí".

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular consultadas por EFE argumentan que no se puede sostener que la mayoría de los españoles está a favor de la eutanasia cuando han transcurrido "nada menos que 11 años" desde la encuesta del CIS de 2009 y en la de 2011 no se preguntaba siquiera por eutanasia, sino por "muerte digna".

¿Cómo no iba a haber con esa pregunta casi un 80 % de encuestados a favor? "Lo raro sería que no fuese el 100 %", subrayan las mismas fuentes del PP, que insisten en que "Echániz dijo que la sociedad está a favor de la muerte digna, no de la eutanasia", porque "muerte digna no tiene nada que ver con la eutanasia".

No obstante, encuestas privadas de ámbito nacional más recientes reflejan elevados niveles de apoyo a la eutanasia. La última fue la realizada por Metroscopia en abril de 2019 , con el siguiente resultado: El 87 % contestó "Sí" a la pregunta: "¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor?".

Ante la misma pregunta, había respondido afirmativamente el 84 % de los encuestados por Metroscopia dos años antes, a principios de 2017 , mientras que, en un barómetro de la consultora Ipsos con datos recabados en septiembre de 2018 , el 85 % de los encuestados se declaraba a favor de regularizar la eutanasia.

En su respuesta a EFE, el Grupo Popular destaca asimismo que, "como se puede comprobar en la serie histórica del CIS, no existe ni una sola referencia a la eutanasia como problema o necesidad de regulación, ni como preocupación general ni como preocupación personal del conjunto de los españoles".

El PP se refiere así a que la eutanasia no figura entre las respuestas a las preguntas en las que el CIS pide a cada encuestado que mencione cuál es, a su juicio, "el principal problema que existe en España" o el problema que "personalmente le afecta más", así como "el segundo" y "el tercero".

Los médicos, ¿a favor o en contra?

Además, frente a la afirmación de Echániz de que "los profesionales sanitarios en su conjunto" rechazan la ley de eutanasia, la diputada del PSOE y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo aseguró en el mismo debate parlamentario: "Sabemos que los profesionales médicos también son partidarios mayoritariamente de esta nueva legislación".

Entonces, los médicos españoles ¿están en su conjunto en contra de la ley de eutanasia o están mayoritariamente a favor?

Lo cierto es que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se ha pronunciado en contra de regular por ley la eutanasia, mientras que los Colegios de Madrid, Bizkaia, Tarragona y Las Palmas, que agrupan a casi una cuarta parte de los médicos españoles, han recabado la opinión de sus asociados a través de encuestas que muestran un apoyo mayoritario a la regulación.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular argumentan la validez de lo dicho por Echániz sobre que los profesionales sanitarios en su conjunto se oponen a la ley precisamente con la declaración aprobada el 21 de mayo de 2018 por la Asamblea General del CGCOM, corporación de derecho público que "agrupa, coordina y representa a todos los Colegios Oficiales de Médicos a nivel estatal".

En esta declaración con el "posicionamiento del CGCOM ante la eutanasia y el suicidio asistido ", el Consejo General recuerda que el Código de Deontología Médica establece que "el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste".

Así figura en el artículo 36 del capítulo VII de este código deontológico, en el que también se dispone que, cuando ya no sea posible la curación o mejoría del paciente, "permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida".

Meses después de esta declaración, el presidente del CGCOM y de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Serafín Romero , precisó que la OMC "nunca va a apoyar una ley que conlleve que el médico tenga que procurar la muerte del paciente porque iría en contra del código deontológico de la profesión, "lo que no quita que haya médicos que estén a favor" de regular la eutanasia.

Consultada la cuarta parte de los colegiados, gana el sí

De hecho, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid presentó en diciembre de 2019 los resultados de una encuesta sobre la eutanasia entre sus 46.000 colegiados (el 18 % de los de toda España): El 69,26 % (casi siete de cada 10 médicos de la región) estaban a favor "con toda seguridad" de regularla por ley, mientras que otro 17,24 % también creían que sí, pero sin estar totalmente seguros.

Esta iniciativa se sumaba a las realizadas por los Colegios de Médicos de Bizkaia, Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria entre sus respectivos asociados, con resultado similares: Contestó a favor de una ley de eutanasia "con toda seguridad" un 76 % de los colegiados de Tarragona, un 67 % de los médicos vizcaínos y un 68 % de los colegiados de Las Palmas.

La junta directiva del Colegio de Madrid impulsó la encuesta para conocer la opinión de sus colegiados ante una posible regulación de la eutanasia en la nueva legislatura. "Debemos evolucionar e ir acordes con lo que se está debatiendo en el Parlamento a nivel nacional y autonómico", subrayó entonces su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón.

Y con estas cuatro encuestas provinciales se ha consultado ya a un 24 % de la colegiación médica española, según destacó el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

Por tanto, como conclusión, no hay base para sostener que la mayoría de la población española se opone a regular por ley la eutanasia. En cuanto a los médicos, la OMC rechaza esta regulación, pero casi la cuarta parte de los colegiados españoles ha sido consultada con encuestas y, entre ellos, el apoyo es mayoritario.

Fuentes:

- Estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre atención a pacientes con enfermedades en fase terminal. Mayo de 2009.

- Barómetro Sanitario 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

- Sondeo de Metroscopia sobre el derecho a una muerte digna. Marzo de 2017.

- Barómetro de Ipsos sobre Neurociencia y Sociedad. Noviembre de 2018.

- Sondeo de Metroscopia sobre el derecho a una muerte digna.

- Declaración con el posicionamiento del CGCOM ante la eutanasia y el suicidio asistido. 21 de mayo de 2018.

- Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

- Fuentes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

- Encuesta sobre la ley de eutanasia entre los colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) .

- Proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Socialista para la regulación de la eutanasia.