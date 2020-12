¿Qué verificamos?

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tuiteado que hacer ejercicio es pecado porque se hace para ensalzar la figura y provocar miradas lascivas, según una captura de su cuenta de Twitter compartida en las redes sociales.

Conclusión

No hay rastro en internet de que Monasterio haya publicado ese supuesto tuit desde su cuenta personal. La imagen que se está difundiendo puede ser un montaje que combina parte del perfil real de la cuenta de la dirigente de Vox y un texto tuiteado por una cuenta satírica.

Una imagen de un tuit de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, está siendo compartida en aplicaciones de mensajería y redes sociales desde octubre, como se puede ver en Facebook y en Twitter, donde varias publicaciones este diciembre han tenido más de un centenar de interacciones cada una ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ).

La captura del supuesto tuit tiene el mismo nombre de cuenta que el de la dirigente de Vox ( @monasterioR ) y la misma foto de perfil, y va acompañado del siguiente texto:

"Hacer ejercicio siempre será pecado. Todos sabemos que no lo haces por salud, sino para ensalzar tu figura, provocar miradas lascivas y tener más actos coitales desenfrenados masivos", es el texto del tuit que aparece en la imagen, al que se añade como despedida la exclamación "Bendiciones!" y seis emoticonos de la bandera de España.

La imagen compartida corta el tuit en la parte de abajo, por lo que no se puede comprobar ni la fecha ni las interacciones que hubiera tenido.

No hay rastro del tuit en internet

En la cuenta oficial en Twitter de Rocío Monasterio no aparece publicado el tuit que se ve en el meme o imagen viralizada.

Tampoco aparece archivado en la base de datos WayBack Machine, que recopila por orden cronológico miles de millones de copias periódicas de páginas web. Este sitio sí tiene archivada, sin embargo, una veintena de capturas de la cuenta de Monasterio en Twitter desde hace un lustro.

La herramienta Politwoops , creada por la agencia independiente de investigación periodística ProPublica para archivar los tuits de los políticos por si son luego borrados, tampoco ofrece ningún resultado sobre la portavoz de Vox en el parlamento madrileño.

El mismo texto en cuentas satíricas

Ese mismo texto del presunto tuit de Monasterio había sido escrito por primera vez en una cuenta de esa red social denominada Señora Católica , el 12 de octubre a las 18:11 CET . El tuit coincide con el mismo tono satírico del resto de los publicados en ese perfil.

Dos meses después, ese tuit ha tenido más de 1.500 interacciones. Casi tantas ha logrado otro casi idéntico escrito unas horas después, el 13 de octubre a la 1:52 CET, en otra cuenta de contenido similar, sátira de la moral cristiana, llamada Pastora Soraya , en un aparente plagio, salvo que ambas tengan la misma autoría.

Más del doble de interacciones ha tenido otra copia del texto publicada una semana después, el 20 de octubre, en una cuenta mexicana. El texto ha sido plagiado muchas más veces en otras cuentas con menos seguidores ( 1 , 2 , 3 ).

Finalmente, no se puede afirmar que Monasterio publicara ese tuit porque no hay pruebas que lo demuestren: la captura que se ha compartido no incluye datos como la fecha y la hora de publicación, lo que hace sospechar de su autenticidad, y el texto que incluye ha sido publicado por otros muchos usuarios como propio.

Por ello, todo apunta a que el meme se ha confeccionado pegando la foto y descripción del perfil oficial de Monasterio al mensaje mencionado.

Fuentes:

Cuenta de Twitter de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio .

Archivo de tuits borrados por políticos: Politwoops .