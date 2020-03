El Ministerio de Sanidad no está enviando a técnicos a las casas para requisar dinero en efectivo ni para inspeccionar domicilios de posibles infectados por el coronavirus: son timos para entrar a robar en las viviendas.

La estafa se está extendiendo con diversas variantes: empresas de encuestas que contactan con los hogares diciendo que Sanidad va a enviar a sus técnicos, falsos avisos policiales advirtiendo de que entrarán en las viviendas con personal médico o voluntarios de Cruz Roja que llaman a las casas para hacer las pruebas del coronavirus.



“Me han llamado de no sé qué empresa que estaban haciendo encuesta para Sanidad para el coronavirus y me han dicho que iban a mandar a un técnico a casa para inspeccionar si estamos cumpliendo las cosas a rajatabla y tenemos síntomas”, avisa un audio muy compartido estos días por WhatsApp.



En Málaga, circula desde el domingo un comunicado manipulado con el membrete de la Policía Nacional, la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad en el que advierte de que los agentes tienen “vía libre” para entrar en casas y edificios acompañados de los servicios sanitarios para “intentar identificar a los posibles infectados”.



Desde hace una semana, la estafa de los delincuentes que se hacen pasar por voluntarios de Cruz Roja también se ha extendido por muchos lugares de España.

Se trata de un timo en todos los casos, confirman la Policía Nacional, Cruz Roja y otras autoridades.

La Policía Nacional advirtió este martes de que ha detectado casos de falsos técnicos sanitarios que "van a domicilios de mayores y les piden todos los billetes y monedas por ser contagiosos", o llaman por teléfono "para inspeccionar domicilios".

Por favor, RT Hemos detectado casos de falsos sanitarios que van a domicilios de mayores y les piden todos los billetes y monedas por ser contagiosos También llamadas de teléfono de falsos sanitarios para inspeccionar domicilios ??NO ABRIR LA PUERTA Y OBVIAR ESTAS LLAMADAS pic.twitter.com/GyZHE7gOQl

Respecto a otro bulo que asegura que los agentes pueden entrar en las casas para controlar la propagación del COVID-19, la Policía aclara a través de su Twitter que no tiene "entrada libre en casas y edificios" para "identificar a posibles infectados".

Otro bulo que pretende aprovecharse de la situación que estamos atravesando todos



No, la Policía no tiene "entrada libre en casas y edificios" para "identificar a posibles infectados"



Por favor, NO COMPARTAS NADA SIN ANTES CONTRASTARLO



Confía sólo en fuentes oficiales directas pic.twitter.com/t5fyd8NvM9