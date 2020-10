La Fiscalía 63 de Bogotá no ha emitido una orden de captura contra la exfiscal general venezolana Luisa Ortega, exiliada en Colombia, por negarse a comparecer ante la Justicia, como publica una cuenta en Twitter, y tampoco podría ocurrir por el tipo de delito de que ha sido acusada.

Un mensaje publicado este lunes 5 en Twitter por un medio venezolano afirmaba que la Justicia colombiana había emitido una orden de captura contra la exfiscal general Luisa Ortega, quien se encuentra en el exilio y es una de las principales voces críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Emiten orden de captura en Colombia contra la exfiscal venezolana Luisa Ortega por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. La orden fue emitida por la fiscalía 63 de Bogotá", aseguraba este medio.

Del mensaje, ilustrado por una foto de la exfuncionaria venezolana, que vive exiliada en Colombia desde 2017, también se ha hecho eco un periódico digital de Caracas.

Tanto la Fiscalía colombiana como la propia exfiscal venezolana han negado la veracidad de esa afirmación. Además, Ortega está acusada de un delito, el de calumnia, por el que no se podría en ningún caso emitir una orden de captura contra ella.

"No, no existe (tal medida)", confirmó a EFE una fuente de la Fiscalía colombiana consultada sobre el caso que Ortega enfrenta en Colombia, sin dar detalles.

"Realmente no existe una orden de captura, porque el proceso que aparece en contra de ella es por calumnia. Y la calumnia es un delito querellable, o sea que se llama a conciliación. Nunca se va a hacer una captura por una calumnia", añadió la misma fuente.

Según precisó el portavoz, Ortega sí fue citada en el marco del mismo proceso "en tres ocasiones el año pasado" y nunca se presentó, "pero este año no la han citado".

La propia Ortega desmintió también la información este martes en su perfil de Twitter: "NO existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra".

#ATENCIÓN NO existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. No me detendrán! (+HILO)