El lento y complejo recuento de votos en las elecciones presidenciales de EEUU ha alimentado en las redes sociales todo tipo de especulaciones y denuncias de presuntos fraudes, como es el caso de mensajes sobre supuestas irregularidades en los escrutinios de Wisconsin y Michigan que no eran más que datos sin actualizar.

Varias cuentas en redes sociales han difundido imágenes de tablas de datos sobre el recuento de votos en Wisconsin en las que figuraba un número mayor de votantes que de electores registrados para poder ejercer su derecho al sufragio en ese estado.

Frente a quienes creían ver un fraude, la Comisión Electoral de Wisconsin explicó en un tuit que en este estado, a diferencia de otros, está permitido el registro como votante hasta el mismo día de la elección y, por tanto, el número de votantes registrados que ofrecen los condados en su remisión provisional puede ser inferior.

The State of Wisconsin had 3,684,726 active registered voters on November 1, 2020. Wisconsin has election day registration, which means that the VR numbers some counties report in their unofficial results are not a true indictor of registration. https://t.co/3TknriWGI2

En un tuit posterior, la Comisión Electoral de Wisconsin aseveraba: "Nunca hay más papeletas que votantes registrados".

Pese a esta explicación oficial, han seguido circulando en redes sociales mensajes con sospechas de fraude en Wisconsin por ese motivo, tanto en inglés como en español y otros idiomas.

Durante la jornada electoral, los medios de comunicación usaron en sus tablas para el escrutinio los datos de registro de votantes proporcionados por organizaciones independientes como World Population Review, que aglutinan la información de los diferentes organismos electorales.

En el caso de Wisconsin en la noche electoral, World Population Review no había actualizado su última cifra, 3.129.000 votantes registrados, que correspondía a unos comicios anteriores, las elecciones al Senado celebradas en noviembre de 2018, como así lo advierte la propia organización en la tabla donde figuran los electores registrados en cada estado junto a la última fecha de actualización de los respectivos datos.

Con datos actualizados a 1 de noviembre del presente año, los votantes registrados en Wisconsin eran en cambio 3.684.726 personas, como se puede ver tanto en esa tabla como en la información que ofrece la Comisión Electoral .

Allí se puntualiza además que el número aumentará cuando sean sumados quienes se registraron en los últimos días, ya que incluso el martes 3, durante la jornada electoral, había residentes en ese estado que podían hacerlo.

También ha sido denunciado en Facebook y Twitter como manipulación un repentino aumento de los apoyos al demócrata Joe Biden durante el recuento en Míchigan con decenas de miles de sufragios sin que cambiara el número de sufragios en favor del republicano Donald Trump.

Según informan PolitiFact y Lead Stories , en realidad esta diferencia en el recuento se explica por un error de la Administración estatal al comunicar los datos que fue corregido por las propias autoridades de Míchigan, un estado clave para el desenlace de los comicios y con gran incidencia del sufragio por correo.

La viralización de esos mensajes engañosos se produjo a partir de la publicación de varias capturas de pantallas que mostraban un cambio en el recuento tal y como aparecía en un mapa de Decision Desk HQ, un servicio de análisis de datos electorales.

Como ha explicado a ambos medios el presidente de Decision Desk HQ, Drew McCoy, las autoridades de Míchigan enviaron un archivo con ese fallo y posteriormente lo corrigieron, algo que considera normal en una noche electoral.

This morning there was a clerical error in the Shiawassee, MI county presidential data,. Once we identified the error, we cleared the erroneous data and updated it with the correct data as provided by officials. We stand by our data as reflected on https://t.co/J7J00UQxN8.