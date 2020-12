La temporada ciclónica de 2020 en el Atlántico ha encendido las alarmas de los científicos por un inusitado aumento de la actividad en comparación con los años anteriores. Un récord de 30 tormentas y destrozos en lugares que nunca habían visto un huracán de gran categoría han dejado incógnitas sobre sus posibles causas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés), uno de los organismos de monitoreo de ciclones con mayor reputación, calificó el viernes la temporada en la cuenta atlántica de este año como "extremadamente activa" .

Y si bien su fecha de cierre se suele fijar el 30 de noviembre, la NOAA advirtió que en 2020 "es posible que haya tormentas tropicales que continúen desarrollándose después de ese día".

The final Monthly Weather Summary for the 2020 Atlantic hurricane season has been issued. The season was extremely busy, with a record 30 named storms, 13 hurricanes, and 6 major hurricanes. A record 12 named storms made landfall in the United States.https://t.co/dEg6cZu2ze pic.twitter.com/EOOd2jAnwC