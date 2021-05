Los argumentos negacionistas del grupo Biólogos por la Verdad son el origen de una fuerte controversia en este colectivo científico que ha tenido entre sus efectos una crisis en el colegio oficial de Euskadi y una declaración institucional con amenazas de acciones legales en el de la Comunidad de Madrid.

Biólogos por la Verdad es una de las asociaciones surgidas en la estela de Médicos por la Verdad , red con la que mantiene estrechos vínculos.

Durante la presentación de Médicos por la Verdad España, en julio del año pasado, el recientemente suspendido Ángel Ruiz-Valdepeñas explicó que esta entidad negacionista había "incentivado" la creación de "otros grupos de trabajo" de profesionales "altamente implicados" por la pandemia.

El facultativo, al que el Colegio Oficial de Médicos de Baleares ha impuesto una sanción de seis años de suspensión y 16.660 euros por su negación de la pandemia, explicaba que esos colectivos eran Sanitarios por la Verdad, Psicólogos por la Verdad y Abogados por la Verdad, sin citar al de los biólogos.

No obstante, poco tiempo después un artículo firmado por el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE), Jon Ander Etxebarria, y publicado el 6 de agosto en la web de esta institución causó una polémica que alcanzó transcendencia nacional.

Las reflexiones del decano del colegio de biologos de Euskadi son un batiburrillo de medias verdades, errores y malas interpretaciones bastante preocupante. Yo también soy biólogo y no me representa. Me confirma que no debo colegiarme. https://t.co/uVSNFMUdnJ