El confinamiento ordenado por la Generalitat en la comarca leridana del Segrià y rechazado después por una jueza ha abierto un amplio debate en España sobre si es realmente necesario el estado de alarma para aplicar estas medidas, pero lo cierto es que no todos los confinamientos son iguales.

De hecho, bajo el estado de alarma, que es competencia exclusiva del Estado, se han establecieron confinamientos domiciliarios en toda España, pero hay discrepancias jurídicas sobre si las Comunidades pueden decidir este tipo de restricciones, más allá de confinamientos perimetrales o de inmovilizaciones en edificios concretos que han obtenido sin problemas el preceptivo aval judicial.

"Confinamiento en Lérida. El confinamiento no exigía estado de alarma... (...) Mentirosos de los cojones". Este mensaje en Twitter del exportavoz de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta, que abandonó en mayo este partido por su apoyo a la prórroga del estado de alarma, dio paso a una polémica que trascendió las redes sociales y ha centrado estos días una parte importante del debate político.

