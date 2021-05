1 may. 2021

Sergio Hernández y Ramiro Fuente Madrid 1 may. 2021

¿Hay una estrategia global de desinformación o el éxito de los bulos lleva a su imitación? ¿Por qué se dan tantas coincidencias en las falsedades difundidas en las campañas para las elecciones de Estados Unidos y los comicios autonómicos de Madrid?

La estigmatización de los migrantes como amenaza, la atribución de actos violentos al adversario político y las alarmas infundadas sobre fraudes en las votaciones tienen especial incidencia en la propagación de mentiras impulsada en las últimas citas electorales de Estados Unidos y en la que afronta la semana que viene la Comunidad de Madrid.

Expertos en comunicación consultados por EFE constatan además estrategias comunes de desinformación en contextos muy polarizados en ambos escenarios electorales.

Las caravanas de inmigrantes y el cartel de los menas

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump hizo celebre su promesa de que construiría un muro en la frontera con México para frenar la inmigración y que esa infraestructura la pagaría el país vecino durante su carrera para conseguir la candidatura republicana en las elecciones de 2016.

En esa larga precampaña, Trump llegó a decir que México enviaba a Estados Unidos "violadores" y "criminales" .

En 2015 Trump llamó "violadores" y "narcotraficantes" a los inmigrantes mexicanos y terminó su Presidencia con una visita al muro fronterizo la semana pasada en Texas, donde presumió que ahora 27.000 soldados mexicanos resguardan la frontera de EE.UU.. https://t.co/XTOnMz76kO — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 18, 2021

En octubre de 2018 crecieron las falsedades sobre las caravanas de migrantes, como informaron el diario The New York Times , la revista The Wired o la cadena televisiva NBC , entre otros medios, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre.

Muchas de estas verificaciones eran sobre declaraciones del propio Trump, que realizó afirmaciones falsas acerca de esta cuestión en Twitter y prometió antes de los comicios endurecer las medidas contra la llegada sin permiso de ciudadanos extranjeros.

De hecho, insistió en alertar contra "grandes caravanas" de "inmigrantes ilegales" y el peligro que suponían para los ciudadanos de su país en el discurso sobre el Estado de la Unión de 2019, lo que le llevó a reiterar su promesa de construir el muro en la frontera con México .

Ese discurso tenía su origen y su eco en medios de extrema derecha como Breitbart .

A pocos meses de las elecciones presidenciales de 2020, Trump instó a volver a su país a cuatro congresistas latinas, musulmanas o negras del Partido Demócrata , un comportamiento que fue calificado de "racista" por la Cámara de Representantes de Estados Unidos .

En la presente campaña madrileña ha tenido especial relevancia un cartel electoral de Vox con un mensaje engañoso sobre los niños que migran solos, los llamados "menas".

En el anuncio se lee: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes", junto a las imágenes enfrentadas de una anciana y un hombre joven de piel oscura, con capucha, la cara cubierta por un pañuelo y los ojos pixelados.

En realidad, como ha podido comprobar EFE Verifica , el Gobierno autonómico destina una media de 4.200 euros al mes por cada plaza de tutela de menores en sus centros con independencia de que sean o no españoles y esa cantidad financia la actividad del centro y de sus profesionales, pero no se utiliza para retribuir a estos niños, que no reciben más que 10 o 15 euros semanales para gastos personales.

En esta coincidencia puede influir el hecho de que el estratega político estadounidense Steve Bannon, antiguo consejero de Trump y expresidente ejecutivo de Breitbart, haya sido también asesor de Vox , entre otros partidos europeos.

Las acusaciones a Antifa y las protestas de Vallecas

En mayo del año pasado, Trump acusó al movimiento antifascista estadounidense, Antifa, de ser el causante de actos violentos en todo el país, cuatro días después de que comenzaran en Minneapolis las protestas por la muerte del ciudadano negro George Floyd, por el que acaba de ser declarado culpable el expolicía Derek Chauvin .

Según el servicio de verificación de The Washington Post , Trump repitió una treintena de veces esa teoría que fue promovida por internautas, tuiteros y autoridades como el director del FBI, Christopher A. Wray, y el entonces fiscal general William P. Barr.

De acuerdo con la investigación realizada por The Washington Post Fact Checker, esas acusaciones no tienen fundamento.

Varios portales de internet volvieron a acusar sin pruebas a Antifa de estar detrás del asalto al Capitolio el 6 de enero , por medio de la supuesta acción de ultraizquierdistas infiltrados entre los seguidores de Trump.

En Madrid, tras los disturbios que causaron 35 heridos en un mitin de precampaña de Vox en Vallecas , este partido acusó a Podemos de ser el promotor de los actos violentos, mientras que la formación morada atribuyó la responsabilidad de los altercados a la actuación de los organizadores del acto.

Desde ese momento, se multiplicaron los mensajes en las redes sociales con imputaciones cruzadas , que en muchos casos difundían contenido engañoso.

Denuncias sin pruebas de trampas en el recuento y en el voto por correo

Los ataques de Trump al voto por correo ya habían empezado en las elecciones de medio mandato en 2018 , pero se intensificaron conforme se acercaban los comicios presidenciales de 2020 hasta derivar en acusaciones sin pruebas de trampas en el recuento de sufragios a favor del candidato demócrata y actual presidente, Joe Biden.

Esas acusaciones llegaron a afectar a la empresa española Indra cuando el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, la vinculó a la manipulación de votos .

Sin embargo, fueron refutadas por las verificaciones de numerosos medios de comunicación y por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) , dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que declaró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" del país desde un punto de vista técnico .

Además, las empresas Smartmatic y Dominion, directamente señaladas por estas imputaciones, han presentado demandas millonarias contra el canal de televisión Fox News y a los abogados de Trump, incluido Giuliani , por difamación.

En lo que se refiere a la campaña madrileña, también han surgido con fuerza teorías conspirativas sobre un supuesto fraude con el voto por correo .

Una de las conjeturas con más repercusión en las redes sociales sostiene -sin ninguna prueba que lo avale- que Correos manipula los votos de los electores que utilizan sus servicios para depositar el sufragio por adelantado.

Algunas de estas falsedades ya habían circulado anteriormente por internet.

Entre las teorías falsas que se han reavivado está una que vuelve a implicar a Indra , esta vez en Madrid, en esas supuestas maniobras fraudulentas, sin que esta empresa intervenga en el recuento.

Expertos en desinformación constatan estrategias comunes

El profesor de Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Alexandre López-Borrull, especialista en el estudio de la desinformación, identifica el fomento de una "gran polarización" como el principal paralelismo entre la última campaña presidencial de EEUU y la actual de Madrid, donde también se ha recurrido a "atizar el miedo al inmigrante y el odio al contrario".

López-Borrull menciona a Vox como la fuerza que más ha usado en Madrid esta estrategia, con procedimientos de desinformación que no cuestionan la legitimidad de las elecciones, como hizo Donald Trump, pero sí la seguridad y validez del voto por correo, o que tergiversan datos sobre menores inmigrantes o sobre un candidato del Sindicato de Manteros para "cohesionar" frente al "enemigo externo".

En estos casos, los paralelismos serían con la campaña que llevó a Trump a la Casa Blanca, una etapa en la que empleó pautas diseñadas por su entonces asesor Steve Bannon, que han sido utilizadas posteriormente por Matteo Salvini en Italia o por Vox en España y que, según destaca este experto, pasan por usar "datos gruesos, muchos de ellos falsos", para "amplificar el miedo y las emociones".

Ese "discurso primario" basado en emociones más que en argumentos es el que menciona igualmente David Varona, profesor de Comunicación de la Universidad Loyola, como base de los paralelismos de la campaña madrileña con la de Trump, pero también con "prácticamente todos los procesos electorales de los últimos años".

Menciona así a Italia, a Grecia, al Reino Unido del bréxit... Es el "modus operandi" de la política actual en general, al que Trump recurrió con sus "mensajes básicos" sobre el voto por correo o contra la inmigración y que Vox utiliza en Madrid, por ejemplo para sus apelaciones a la defensa de la seguridad en las calles.

Varona no ve pruebas de que en la campaña de Madrid se apliquen "estrategias de desestabilización" como las del bréxit o la victoria de Trump, pero sí observa "estrategias de desinformación" con anuncios en Facebook que mueven contenidos falsos, así como una alianza de medios "con pocos escrúpulos para manipular", y asiste con preocupación a una especie de "hooliganización" de la política.

Sobre este punto, el doctor en Ciencias de la Información Raúl Magallón, profesor en la Universidad Carlos III, precisa que no es una "estrategia global", sino "narrativas -muchas de ellas universales- que se adaptan de forma rápida a entornos locales", con la particularidad de que España es "un país muy polarizado" y puede recibir más desinformación por ser puente entre Europa y América Latina.

La narrativa del fraude en el voto por correo se ha replicado por todo el mundo y el cartel de Vox sobre menores inmigrantes se inscribe en el discurso "muy identitario" propio de los movimientos populistas, subraya Magallón, quien destaca además un hecho "relevante": en Madrid no va a haber jornada de reflexión porque seguirán circulando contenidos falsos "para movilizar posibles indecisos".

Fuentes:

- Raúl Magallón , doctor en Ciencias de la Información y profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III.

- Alexandre López-Borrull , profesor de Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

- David Varona , profesor de Comunicación de la Universidad Loyola.

- The Washington Post Fact Checker , miembro de la Red Internacional de Verificación (International Fact-Checking Network, IFCN).

-Verificaciones sobre falsedades relativas a caravanas de migrantes hacia Estados Unidos de octubre de 2018 de The New York Times , la revista The Wired y la cadena televisiva NBC , entre otros medios de comunicación.

-Información "El presidente Trump ataca los votos por correo en Florida. Aquí están los hechos" , de la revista Time .

-Informaciones de EFE.