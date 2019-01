El equipo Kometa Cycling Team del exciclista español Alberto Contador, que afronta esta temporada su segundo año en categoría continental, planea el salto a categoría profesional para el año 2020, para lo que buscan un patrocinador que les permita dar ese paso "con un proyecto de calidad".

"Nos gustaría dar el salto a Continental Profesional lo antes posible. Creo que para 2020 podríamos estar preparados, después de dos años de rodaje en Continental (...) Las necesidades son presupuestarias, dar el salto depende de encontrar un patrocinador que nos dé la posibilidad", explica a EFE Fran Contador, hermano del campeón de Pinto (Madrid) y responsable del proyecto.

La Fundación del que fuera campeón de dos Tours de Francia, tres Vueltas a España y dos Giros de Italia sostiene en estos momentos tres equipos: uno junior, otro de categoría sub-23 y el de categoría continental, ambos bajo la marca de la filial italiana de la compañía húngara de alimentación Kometa como patrocinador principal.

Por ello, Fran Contador asegura a EFE que para dar ese último paso hacia la segunda categoría profesional de la Unión Ciclista Internacional (la primera es el World Tour) necesitan que ese apoyo les permita lanzar "un proyecto de calidad".

"No vamos a sacar un proyecto continental profesional en el cual no podamos garantizar unos mínimos porque no llegamos a un presupuesto adecuado, no lo vamos a hacer de cualquier manera, y no vamos a hipotecar las categorías inferiores", señala el responsable del Kometa.

En este sentido, la escuadra auspiciada por Alberto Contador, que actualmente es equipo de desarrollo del Trek-Segafredo, de categoría World Tour, no descarta que ese equipo profesional pueda acabar estando radicado fuera de España, si así lo exige un patrocinador fuerte que quiera apoyar al conjunto.

"Si tenemos un patrocinador que da nombre al equipo que es italiano y nos exigen que el equipo sea italiano, pues tendremos que ir a Italia. El equipo seguirá teniendo un arraigo español importante, porque va a estar Alberto, la Fundación y categorías inferiores en Madrid", explica Fran Contador, que también admite que otro aspecto fundamental si tienen que salir de España es el régimen fiscal del país al que vayan.

Alberto Contador está "muy involucrado" en el trabajo de los equipos de su fundación, tanto a la hora de dar visibilidad como en la búsqueda de patrocinadores.

En esa labor forma equipo con su hermano Fran y con otro excampeón ciclista como el italiano Ivan Basso, responsable deportivo de la estructura que cuenta con otros dos excorredores como directores deportivos: Jesús Hernández y el italiano Darío Andriotto, además de Félix García Casas como responsable técnico.

"Nosotros desde hace unos años estamos en la búsqueda activa de patrocinadores, no solo en España ni en Italia, también en más países. Curiosamente los patrocinadores más importantes son italianos, empresas con potencial enorme y facturación muy grande que han decidido entrar, cosa que en España no hemos encontrado todavía", admite Fran Contador.

No en vano, la escuadra tiene varios patrocinadores italianos o para quienes Italia es un mercado principal, como es el caso de Kometa, pero también de otros como la agencia de viajes Uvet, la empresa de búsqueda de empleo Openjobmetis, o la agencia de turismo de Valtelina, una zona alpina italiana.

Para el responsable general de los equipos de la Fundación Contador, que no se sumen más compañías españolas tiene que ver con el "ciclo" de las empresas en el país, ya que asegura que está "convencido" de que acabarán encontrando apoyos en compañías nacionales para el ciclismo.

No obstante, recuerda que el germen del equipo, la Fundación Alberto Contador, hoy por hoy, no es rentable. "Un proyecto que trabaja desde la base no es rentable", añade el hermano de Alberto Contador, de cuya escuadra han salido corredores de renombre como Enric Mas (Quick Step) segundo en la última Vuelta a España, tras el británico Simon Yates (Mitchelton).

"Para nosotros sería una ilusión tener a Enric en nuestro equipo profesional y no tan solo a él, sino poder dar continuidad a otros corredores, porque van a salir más, tenemos corredores con un gran potencial en nuestra estructura, y nos gustaría que no se tengan que ir. Por eso queremos dar el paso", finaliza Fran Contador.

Miguel Ángel Moreno