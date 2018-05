12 may. 2018

EFE París 12 may. 2018

El poretro Slawomir Szmal (i) del PGE VIVE Kielce y Luc Abalo (d) del Paris Saint-Germain durante los cuartos de final de la Liga de Campeones de balonmano el 21 de abril dev 2018. EFE/EPA/Piotr Polak POLAND OUT[POLAND OUT]

Luc Abalo, extremo francés del París Saint-Germain (PSG) y de la selección francesa de balonmano, presentó el pasado lunes su primera colección de Prêt-à-porter llamada "L.A.N.".

"Llevo varios años pensando en crear mi propia marca. He reflexionado mucho antes de ponerlo en marcha, he evaluado la competencia, estudié las distintas direcciones que quería tomar y con quién me podía asociar para poder conseguirlo", dijo el extremo zurdo en un comunicado.

Apasionado por la pintura y la fotografía, Abalo decidió emprender un nuevo camino creativo, esta vez en el mundo de la moda, con su firma "L.A.N." (Luc Abalo Nineteen, luce el dorsal número 19 en el PSG y en la selección francesa).

Abalo diseñó los modelos de cada prenda e hizo probar su gama a sus compañeros de equipo, entre los cuales destaca el otro extremo derecho del PSG, el francés Benoît Kounkoud, quien participó en una sesión de fotos.

La colección, compuesta por una amplia oferta de prendas básicas como camisetas, sudaderas, vestidos para mujeres o jerseys para hombres y mujeres, propuestas en blanco, negro y gris, solo se puede conseguir a través de la página web de la marca.