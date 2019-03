Un encuentro de compañías emergentes tecnológicas en el Campus de Google en Madrid sobre 'startups' aplicadas al deporte presentó esta semana a un ponente particular: el futbolista del Espanyol Esteban Granero, consejero delegado de Olocip, una compañía de inteligencia artificial aplicada al deporte.

"Mi perfil es diferente, bastante humilde respecto al resto en este mundo, sabéis que para mí esta actividad es secundaria porque mi profesión es diferente", se excusó el centrocampista 'perico' al inicio de su charla entre los emprendedores tecnológicos, antes de mostrar la actividad de su compañía.

Cambiando el balón por un micrófono y un pasador de diapositivas, y la indumentaria blanquiazul por una camiseta y unos vaqueros oscuros, el 'Pirata' Granero repartió juego de la misma forma que lo hace en el RCDE Stadium para mostrar las evoluciones de su compañía como si de un tecnólogo más se tratara.

"Con datos se pueden hacer muchas cosas, pero lo que nosotros hacemos es muy diferenciador", aseguró Granero, que en seguida señaló quiénes son los 'galácticos' de su proyecto empresarial: los catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid Concha Bielza y Pedro Larrañaga, socios tecnológicos de su proyecto. "Son el principal valor de la empresa", enfatizó.

Con la misma soltura con la que asiste a sus compañeros en el conjunto 'perico', el centrocampista introdujo términos complejos como 'Big Data' (tecnología de datos masivos) y presentó su propuesta de valor: utilizar la gran cantidad de datos que se generan en el deporte para elaborar predicciones.

"Una resistencia habitual es que si no se puede predecir el cien por cien de lo que va a ocurrir, no se puede predecir nada. Eso no es cierto. Nosotros tratamos de reducir la incertidumbre, eso es una ventaja abismal a la hora de tomar decisiones", explicó el centrocampista e inversor.

Olocip cuenta en su plantilla con una decena de ingenieros y especialistas en inteligencia artificial, que han desarrollado algoritmos a partir de datos de 700 partidos de fútbol, para los cuales han definido qué variables son más relevantes a la hora de que un equipo tenga ventaja sobre otro: mayor número de ocasiones de gol o pases, mayor control de los espacios... Hasta 200 variables.

También han elaborado algoritmos que pueden predecir el rendimiento de un jugador a través de los datos previos en su carrera, modelos estadísticos que son "entrenados" realizando previsiones sobre una temporada ya conocida y enfrentándolos contra los datos reales.

Durante su presentación, alguien preguntó a Granero si él mismo había probado a meter sus datos en el modelo estadístico.

"Sí, y estoy una asistencia por debajo de lo esperado", bromeó el centrocampista. "Claro que he probado, también he visto cómo lo haría en el Manchester United. Hacer pruebas es muy divertido", añadió Granero.

Como ejemplo, el consejero delegado de Olocip aseguró que sus algoritmos están "clavando" el rendimiento del delantero francés del Real Madrid Karim Benzema con la marcha del portugués Cristiano Ronaldo. "En el modelo, con la salida de Ronaldo, Benzema adquiría más protagonismo en el gol y reducía asistencias, ha acertado bastante", agregó.

Esta compañía emergente ofrece actualmente tres tipos de servicio: uno denominado 'Coach' que ofrece predicciones sobre partidos completos y genera alertas en función de objetivos que introduce el cuerpo técnico, otro llamado 'Scout' para la predicción del rendimiento de un futbolista, y un tercero denominado 'Doc' que ayuda en la prevención de lesiones.

"Tenemos como clientes a varios clubes de Primera División y de fuera de España, agencias de representación, fondos de inversión y centros de alto rendimiento", aseguró Esteban Granero, que también lo ve viable para aplicarlo en el mundo de las apuestas, en el que no han entrado comercialmente aunque han recibido propuestas.

Tampoco se limitan al fútbol, ya han desarrollado modelos predictivos para baloncesto, tenis e incluso están preparándose para aplicar su conocimiento al críquet, a raíz de un encargo de un cliente en la India.

Granero, formado en la cantera del Real Madrid y con trayectoria en el club blanco, el Getafe, el Queen's Park Rangers inglés, la Real Sociedad y el Espanyol, demostró moverse con igual soltura entre los ingenieros y emprendedores tecnológicos que entre compañeros y rivales en el césped. Polivalencia entre el balompié y la tecnología, entre el 4-4-2 y el 'big data'.

Por Miguel Ángel Moreno