En una conversación informal, con la bahía de Sant Pere Pescador como testigo, Gisela Pulido acordó con Rip Curl las bases de su primer patrocinio. Fue el día que comenzó a practicar kitesurf.

"En 2002. Concretamente, el 24 de junio, el día del santo de mi padre. Lo recuerdo perfectamente. No había viento para él y me dio su material para que probase. Coincidió que el representante de Rip Curl estaba allí haciendo un curso de kite. Se acercó a mí y me dijo: 'ven a verme el lunes y no te faltará de nada'", explica en una entrevista a EFE.

Entonces Gisela Pulido (Premiá de Mar, 1994) tenía ocho años. Con 24, la firma sigue apareciendo en sus trajes de neopreno. "¡Yo en verdad soy tope fiel!", bromea.

Con Movistar la relación se extiende asimismo en el tiempo. La compañía telefónica se vinculó a su talento precoz una vez conseguido su primer título mundial en noviembre de 2004.

Fue una gesta récord: Guinness la encumbró como la campeona mundial de kitesurf más joven de la historia.

"Si una marca viene a ti cuando tienes 11 años es porque realmente te quiere ayudar a que consigas aquello que te propongas", subraya orgullosa.

"Con Red Bull ocurrió lo mismo casi a la vez y no llevaba ni 'branding' porque no podía llevarlo al ser tan pequeña. Hasta los 16 años no tuve 'branding', pero nos pagaban los billetes para ir al Campeonato del Mundo y los hoteles, a mi padre y a mí. Era increíble", asegura.

La apuesta de Rip Curl, Movistar y Red Bull resultó certera, ya que el tiempo ha convertido a Gisela Pulido en una de las deportistas españolas con mejor palmarés.

Acredita, no en vano, diez títulos mundiales. Es referente mundial en el entorno del mar y del viento tras haber superado igualmente múltiples cursillos avanzados en I+D.

"Desde pequeña he trabajado con mi 'shaper' haciendo tablas a medida, cometas a medida y trajes a medida. Todo el material que usaba teníamos que adaptarlo a mi tamaño. Ha sido parte de mi día a día. Ahora estoy trabajando en una tabla específica para mi tamaño, para mi peso y para mi estilo de navegar", cuenta.

Esta relación con el éxito deportivo se traslada también a su audiencia. La rider catalana, afincada desde niña en Tarifa, ha construido en las redes sociales "una comunidad fiel". Tiene 104.000 seguidores en Instagram, 71.000 en Facebook y 20.000 en Twitter.

Estas herramientas son su vía de conexión con el público: "Las redes sociales han permitido que los seguidores conozcan cómo soy. A la gente que le interesa el kite o que le intereso yo puede ver dónde estoy, cómo entreno y cómo soy".

Por su interés en surfear las grandes olas del mundo, muchas de las publicaciones que comparte son desde Fiji, Cabo Verde, Panamá, Ciudad del Cabo o Hawai, la meca del surf.

"Todo nace allí porque los 'shapers', los deportistas y los ingenieros viven ahí. Las pruebas de producto se hacen ahí y después se extrapolan. Maui es una isla superpequeña, como Tarifa, pero vas a una tienda y todo es a lo grande: mil tablas de surf, mil cometas, mil foils, mil trajes de neopreno. Es el paraíso", remarca.