El entrenador español del Manchester City Pep Guardiola, el italiano del Juventus Massimiliano Allegri y el argentino del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone son los mejores en reputación por su trayectoria, comunicación y actividad, según el informe que elabora la consultora Comunicar es Ganar.

Guardiola es el entrenador con mejor reputación, con 82,6 puntos sobre 100 según este informe, que evalúa la reputación pública de un grupo de 90 técnicos de primer nivel en clubes europeos y selecciones internacionales atendiendo a diez categorías, que incluyen tanto sus resultados deportivos como sus habilidades de liderazgo o transmisión de mensajes ante el público.

Tras el técnico catalán del Manchester City se sitúan Allegri (79,6 puntos) y Simeone (73,1), quien es el primer técnico de un equipo de LaLiga Santander española en esta clasificación.

Completan los diez primeros lugares de esta lista el alemán Jürgen Kloop (Liverpool), el argentino Mauricio Pochettino (Tottenham), el italiano Carlo Ancelotti (Nápoles), Ernesto Valverde (Barcelona), Unai Emery (Arsenal), Roberto Martínez (selección de Bélgica) y el alemán Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain).

En cuanto a los entrenadores de LaLiga Santander, tras Simeone y Valverde aparecen Quique Setién (Betis), Pablo Machín (Sevilla), Eusebio Sacristán (Girona), Abelardo Fernández (Alavés), José Luis Mendilíbar (Eibar), Asier Garitano (Real Sociedad), Marcelino García (Valencia) y Joan Francesc 'Rubí' (Espanyol).

Según explica a EFE Mario G. Gurrionero, coordinador del estudio junto con Manuela Íñiguez, este análisis se inspira en el conocido estudio Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), un análisis que evalúa la reputación de las empresas desde el año 2000 que incluye indicadores objetivos de las compañías y la evaluación de profesionales expertos del mundo empresarial.

De una forma análoga, el equipo de la consultora 'Comunicar es Ganar' compuesto por una decena de personas, diseñaron una metodología con diez categorías que se miden en cada técnico: trayectoria, redes sociales, página web personal, relación con los medios de comunicación, mensaje, comunicación no verbal, patrocinadores, responsabilidad social deportiva, 'branded content' y liderazgo.

"En la trayectoria, por ejemplo, evaluamos si cumple los objetivos, lo cual no quiere decir ganar una competición, sino cumplir las metas de su club por presupuesto y jugadores. O en las ruedas de prensa, tenemos un modelo informático que recoge las palabras clave que utilizan", indica Gurrionero.

Estas palabras clave son evaluadas con la ayuda de grupos de periodistas o directores deportivos que analizan cómo esos mensajes que lanzan los preparadores conectan con los medios de comunicación y los jugadores, lo que determina el liderazgo de los técnicos.

Si hay un aspecto relevante en esta edición del índice de reputación de los entrenadores es, sin duda, la ausencia del gran dominador de los últimos años, el entrenador francés Zinedine Zidane durante su etapa ganadora en el Real Madrid, con tres Ligas de Campeones consecutivas.

"Nosotros no medimos entrenadores que no están ejerciendo en este momento, forma parte de los criterios metodológicos", señala Gurrionero, que indica que en el radar del estudio se encuentran unos 90 técnicos, "los más relevantes".

Por una razón similar, el actual ocupante del banquillo madridista, el argentino Santiago Solari, no cuenta con puntuación en el estudio, al no darse el tiempo suficiente en ejercicio como para hacer una evaluación precisa, ya que con poco tiempo en el cargo cualquier resultado, positivo o negativo, tiene un impacto demasiado alto en la evaluación general.

¿Y qué resultado hubiera obtenido el extécnico blanco, Julen Lopetegui, de haber continuado en el Real Madrid? Gurrionero asegura que cómo trabaje un entrenador su reputación puede generar que, aunque su equipo no atraviese una buena racha de resultados, siga encontrándose entre los más valorados.

"La forma en la que uno trabaja su reputación hace que no salgas en el último lugar aunque los resultados no sean buenos, y eso significa que estés en cierta ventaja para fichar de nuevo por un club o estar en una situación más positiva. No a todos les afectan igual las mismas victorias o derrotas", finaliza.