Diez de la mañana de un jueves laborable en un campo de fútbol de Alcobendas, una localidad al norte de Madrid. Un grupo de chicos practican fútbol con sus entrenadores, que dan órdenes en español repetidas en otro idioma: son el futuro del fútbol chino que se prepara en Madrid.

Esta academia, gestionada por el club chino Guangzhou Evergrande, dominador de la Superliga china los últimos siete años gracias a la inversión de una importante empresa inmobiliaria, lleva tres años recibiendo en Madrid a jugadores chinos, que adiestran sus habilidades futbolísticas durante cuatro años, de los 13 a los 17.

"Nuestro presidente nos ha pedido dos cosas: levantar el fútbol de China y formar los talentos del futuro. No mejorar el fútbol del Guangzhou Evergrande, sino el fútbol de toda China", asegura a EFE Liu Qian, Gloria en su nombre occidental, la responsable de este proyecto en España.

Los 75 niños que adiestran sus habilidades en Madrid no son más que una pequeña muestra de la gigantesca escuela, con más de 3.000 alumnos y 50 campos de fútbol, que Evergrande tiene en Guandong, en la provincia de Cantón, donde se han invertido más de 250 millones de euros en formar a las futuras figuras del fútbol chino.

Cada año, la academia cantonesa selecciona a un grupo de 25 entre los mejores jugadores de la academia y los envía a España, donde ingresan becados en un programa con cuatro entrenamientos semanales de una o dos horas y un partido a la semana.

Uno de los proyectos de futbolista que se pulen en esta academia madrileña es Zhou Tiacheng, un joven de 17 años que lleva tres en España, después de pasar otros tres en la academia Evergrande de China. Admira al Real Madrid y a su capitán Sergio Ramos, con quien comparte la posición en el campo: defensa central.

"Lo que enseñan los entrenadores españoles es diferente a lo que enseñan en China. Aquí para jugar al fútbol tienes que pensar, allí es pasar y correr mucho", asegura este joven jugador, de aspecto fuerte acorde con su demarcación, que pese a llevar tres años en nuestro país dialoga con EFE en chino con ayuda de una traductora.

Su objetivo es jugar al fútbol de forma profesional, y, a ser posible, en el extranjero, aunque también alberga la idea de regresar al fútbol chino, que considera "más individualista" que el español. "En España se juega contra un equipo", añade este joven, que en tres años ha regresado a ver a su familia cuatro veces.

Guo Zicheng, 15 años, menudo y sonriente, llegó a Madrid hace dos meses y ya se atreve con algunas palabras en español, aunque el grueso de la conversación con EFE la mantiene en chino con traducción. Es mediapunta, sigue al Barcelona y su ídolo es Andrés Iniesta.

"Ya he jugado contra equipos españoles. La velocidad es mucho mayor, están mucho más coordinados y juegan más fluido", asegura Guo, que pasó cuatro años en la academia de Evergrande en China, donde también trabajó con técnicos españoles, ya que allí hay una veintena de técnicos procedentes de la Fundación Real Madrid.

"Me gustaría ser jugador profesional para aportar al honor del país jugando en la selección china", asegura el joven, que también querría jugar en el fútbol europeo. Preguntado por qué pasaría si no llegara completar su objetivo, afirma que espera "estudiar bien, ir a una buena universidad y conseguir un buen trabajo".

Cuando se le plantea qué pasaría si en los próximos cuatro años decidiera irse de la academia madrileña, sonríe con extrañeza: "Es muy importante llegar aquí. Eso no va a pasar", afirma.

La coordinadora de la academia explica que los niños tienen cada día entre siete y ocho horas de estudio con profesores chinos en el Liceo Europeo de La Moraleja (Madrid), con lo que se preparan para hacer la prueba de acceso a la universidad en China. También reciben clases de español, y cuando alcanzan determinado nivel, se integran con alumnos españoles en esa asignatura.

Dirige los entrenamientos un equipo de técnicos con experiencia en canteras como la del Real Madrid o el Atlético, con el exjugador rojiblanco Roberto Fresnedoso como director deportivo, y entrenadores como José Aurelio Gay, Iván Pérez, los argentinos Óscar Mena y Guillermo Trama o Armando de la Morena; o preparadores físicos como el ex del Real Madrid Santiago Lozano.

Este grupo de técnicos llegó en los últimos meses, una vez Evergrande decidió dejar de colaborar con una empresa española que llevaba la gestión deportiva tanto en España como en China.

"Una vez pasados estos años de experiencia nos sentimos más capacitados para hacer nosotros mismos la gestión deportiva, elevar el nivel y controlar mejor los resultados de forma interna, con el objetivo de conseguir un éxito mayor en el menor tiempo posible", asegura la coordinadora de Evergrande en Madrid, Gloria.

El entrenador español Armando de la Morena, que hasta la pasada temporada ejercía en la cantera del Atlético de Madrid, forma parte de este elenco de preparadors y destaca el buen nivel técnico de los jugadores, aunque les falten algunas características, especialmente a la hora de finalizar de cara a portería.

"En la toma de decisiones en los metros finales a veces son demasiado inocentes, no tienen la picardía del jugador europeo, de ser incisivo, agresivo a la hora de finalizar", explica a EFE el preparador, que a nivel físico aprecia la misma variedad de perfiles que en un equipo español: hay chicos grandes y corpulentos, y otros pequeños y rápidos. Nada de estereotipos.

Otro exrojiblanco, Roberto Fresnedoso, con pasado como técnico y jugador en ese club (ganó el 'Doblete' de Liga y Copa del año 1996), ejerce como director deportivo, lo que incluye buscar partidos amistosos con clubes madrileños, ya que los jugadores de Evergrande no están inscritos en ninguna competición oficial local.

"El cuerpo técnico está formado por gente que conoce el fútbol base de Madrid, conocemos a los clubes madrileños y podemos buscar equipos que descansan, desplazarnos a sus ciudades deportivas a jugar los miércoles... Lo que intentamos es buscar nivel en los partidos, que sean competitivos", señala a EFE.

Hasta ahora han jugado con Alcorcón, Rayo Majadahonda o Trival Valderas, y esperan enfrentarse al Atlético, el Rayo Vallecano o el Leganés en un torneo que disputarán en Semana Santa.

Evergrande invierte cada año unos 5 millones de euros en su academia de Madrid, un proyecto que es "a largo plazo" y del que ya han regresado dos equipos a China, uno campeón de la liga china de categorías inferiores.

Cinco jugadores de esta infraestructura de academias en China y España ya están en la primera plantilla del Guangzhou, que aspira a que en 2020 el club esté formado por el mayor número posible de jugadores locales, y que los futbolistas formados también vayan a otros clubes chinos.

Al frente de la academia que pule al futuro del fútbol chino en Madrid, Gloria, una joven universitaria china licenciada en Administración de Empresas en su país, recuerda que al llegar pensaba que iba a ser "un trabajo muy difícil"

"Venir a otro país, ser responsable de muchos menores que entrenan y juegan, en un sitio que no conozco... Después me he dado cuenta de que, aunque no es fácil, tiene mucho significado. Muchos chinos nos están mirando, quieren que estos niños lleven esperanza", finaliza la responsable de la Academia Evergrande en España.

