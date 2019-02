Un grupo de aficionados al fútbol cansados de las tendencias actuales en la gestión de clubes ha lanzado 'Once más uno', un proyecto a través de Internet con el que pretenden recaudar 750.000 euros para comprar un club o fundar uno que pueda ser gestionado de forma participativa con votaciones digitales. EFE/Archivo ATENCIÓN EDITORES: Sólo Uso editorial. Prohibido su uso en referencia con entidad comercial alguna. Prohibido su uso en alertas, descargas o mensajería multimedia en móviles. Las imágenes deberán aparecer como fotografías congeladas y no podrán emular la acción del juego mediante secuencias o fotomontajes. Ninguna imagen publicada podrá ser alterada, mediante texto o imagen superpuesta, en el caso de que (a) intencionalmente oculte o elimine el logotipo de un patrocinador o (b) añada y/o cubra la identificación comercial de terceras partes que no esté oficialmente asociada con la Copa Mundial de la FIFA

El proyecto, aún muy incipiente, ya cuenta con unos 2.750 socios, más de una cuarta parte de los 10.000 que se ha propuesto alcanzar para el 28 de febrero, y tiene el objetivo de proponer otro modelo de gestión para un sector que ven "cada vez más hermético y exclusivo" que trata al aficionado "como mero espectador y consumidor", según explican a EFE los impulsores del proyecto, que no han querido identificar sus nombres.

"No apoyamos las tendencias actuales que se está llevando en la gestión de clubes deportivos, en la que inversores o "magnates" sin escrúpulos, tanto de índole nacional como internacional, compran y toman las riendas de los equipos como mero instrumento mercantil o incluso como puro regocijo o entretenimiento personal", afirman.

Contra esto, los impulsores de esta iniciativa quieren proponer "una gestión participativa y colaborativa" basada en un sistema digital de votaciones para la toma de decisiones, en el que cada socio tenrá un voto y nadie podrá representar más de una participación y sin inversores externos.

"Las aportaciones, ideas y decisiones de todos los socios sumarán más que las de un grupo reducido de "sabios" del fútbol, empresarios y directivos que actualmente monopolizan todas las decisiones de los clubes y mayoritariamente obedecen a sus intereses individuales", añaden a preguntas de EFE por correo electrónico.

Para ello, aspiran a alcanzar los 25.000 socios registrados el 30 de abril, que aportarán una cantidad de 30 euros cada uno para lograr un capital de 750.000 euros, con el que decidirán, por votación, si comprar un club actual o poner en marcha uno desde cero para competir en categoría regional.

"A día de hoy, dos equipos de tercera división y cinco de categoría regional ya se han puesto en contacto y han mostrado su interés en el proyecto", aseguran los impulsores del proyecto, que afirman que, una vez tengan a su cargo la gestión de un club, llevarán a cabo una política de "déficit cero" en sus cuentas.

Después de llevar a cabo una votación entre sus socios, los responsables de 'Once más uno' admitieron que EFE tuviera una conversación telefónica con uno de sus socios.

Íker, que fue socio durante 25 años de un club que actualmente compite en Primera División, asegura que le pareció "una buena idea" ya que es necesario que al socio "se le respete un poco más", ya que bajo su punto de vista solo se le pide "que pague la cuota" y que "consuma, como un espectador más".

Inscrito desde este mes de enero, este aficionado asegura que los organizadores de la iniciativa les han presentado los detalles de la inscripción de la empresa a través de la que se realizará la compra o fundación del futuro club de gestión participativa.

De hecho, ese mismo aspecto, si se compra un club existente o si se funda uno nuevo, está siendo sometido a debate durante estas semanas.

"Yo prefiero fundar a comprar", apunta Íker, que explica a EFE que el sistema funciona con un primer filtro libre de propuesta de ideas por parte de todos los socios, en el que las que obtienen un mayor respaldo son las que pasan a la fase de votación.

Preguntado por si le incomoda que los impulsores de la plataforma no hayan dado a conocer su identidad, ni de forma pública ni al resto de socios, Íker explica que ese aspecto también está siendo sometido a votación, que finalizará el próximo 5 de febrero y decidirá si los socios quieren que el impulsor salga a la luz pública o permanezca en el anonimato.

"A mí me gustaría conocer a la persona que está detrás. Hubo una propuesta de que salga a la luz, y ya está en votación", admite Iker, al que no le preocupa en exceso que no se conozca al impulsor, ya que una de las claves del proyecto es "que no haya nadie detrás".

En el futuro, si logran los objetivos, el futuro club de 'Once más uno' tendrá un cuerpo técnico y una estructura profesional, pero las directrices se marcarán a través de las decisiones de las votaciones de sus socios.

¿Es viable que un club de fútbol funcione a través de votaciones electrónicas de sus socios? "No lo sé, pero creo que al menos hay que hacer la prueba. El sistema tradicional se conoce ya, intentarlo merece la pena", finaliza Íker, uno de los socios de este club participativo y digital que aspira a llegar a Primera División.

