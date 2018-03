LaLiga tiene como objetivo conquistar a los aficionados a los videojuegos con su primera incursión en los deportes electrónicos a través de dos apuestas, una competición del simulador de fútbol FIFA de EA Sports, y un segundo juego que presentará la próxima semana.

'LaLiga eSports' es el nombre de la estrategia que acogerá las distintas experiencias en los deportes electrónicos de la agrupación de clubes del fútbol profesional español, un sector en el que pretenden apostar a largo plazo.

"El planteamiento estratégico de LaLiga es 'No es fútbol. Es LaLiga'. LaLiga es muchas cosas, los juegos de simulación son la parte virtual del fútbol y vamos a hacer más proyectos en este sector", asegura a EFE el responsable de 'Apps' y 'Gaming' de la patronal del fútbol español, Daniel Vicente.

El primero de ellos ya está desvelado: una competición del simulador de fútbol FIFA 18, del estudio EA Sports, en las plataformas Play Station 4 y XBox, que arrancará la próxima semana con cuatro torneos puramente 'online' de los cuales saldrán 16 finalistas, que disputarán en abril y mayo la fase final en los platós de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en Barcelona.

En esta competición, denominada 'McDonalds Virtual LaLiga eSports', LaLiga ha optado por un formato en el que cada jugador controla un equipo, en lugar de otras competiciones de 'eSports' que han apostado por equipos de once jugadores controlando cada uno a un miembro del equipo.

"Hemos valorado el once contra once y nos parece interesante conceptualmente, pero es un modo que creemos poco viable en el corto plazo, por el punto de maduración en el que están LaLiga y los 'eSports'", señala Vicente.

Los mejores jugadores de esta competición, que cuenta con el patrocinio de McDonalds, El Corte Inglés, Orange, Allianz y Hyundai, optarán a participar en las 'Global Series Playoffs', donde se jugarán el acceso a la 'FIFA eWorld Cup', el torneo donde se coronará al campeón del mundo de este simulador futbolístico.

Los clubes también se han mostrado interesados en esta apuesta, y podrán tener sus propios jugadores de manera oficial, que llevarán sus camisetas. "Tenemos ya clubes inscritos", explica Daniel Vicente.

La patronal futbolística se toma esta competición como una primera inmersión en este sector para observar el impacto que tiene en la "comunidad gamer", aunque el responsable de este proyecto asegura que tienen "vocación de continuidad" en este sector.

"Queremos empezar a aportar algo, ver como responde la comunidad, cómo encaja LaLiga en esto y aprender", apunta Vicente.

Las finales contarán con retransmisión en LaLiga TV, Facebook Live y a través de la plataforma de vídeos a través de Internet 'Twitch', la más utilizada por el colectivo de videojugadores, así como resúmenes en canales televisivos como Gol TV y Bein LaLiga.

Junto a esta competición, la patronal del fútbol español tiene una segunda propuesta, que presentará la próxima semana: la 'Santander Adrenalyn Challenge by LaLiga eSports'.

Esta competición con el juego 'Adrenalyn XL Evolution', consiste en cartas coleccionables de futbolistas en el que los jugadores se enfrentan en partidas uno contra uno en las que ponen a prueba las características de sus cartas y la combinación de ellas en su mazo, al estilo de juegos reconocidos en los 'eSports' como HearthStone.

"Es un juego del formato de juego de cartas, mucho más iniciático y más humilde, que no es simulación pero encaja bien con el fútbol. Y estamos explorando más vías", explica Daniel Vicente.

El Banco Santander y Panini patrocinarán esta competición, en la que se podrá participar a través de la aplicación móvil del juego, y en el que los mejores jugadores también terminarán enfrentándose en un duelo presencial, que presentará LaLiga junto a la Liga de Videojuegos Profesional la próxima semana.

Dos apuestas que forman parte de una estrategia de largo radio en el que la patronal del fútbol profesional español quiere completar la presencia que ya tenía con sus propios juegos digitales ('Head Soccer', 'Head Soccer Heroes' y 'Adrenalyn'), que acumulan más de 50 millones de descargas y 18 millones de usuarios.

"Los juegos no son algo nuevo para nosotros. Pero con esta apuesta metemos la vertiente competitiva, los juegos que tenemos hasta ahora no son multijugador y no se juegan en línea, con esto queremos dar un paso competitivo, que es el futuro y el presente de los videojuegos, jugar 'online' con gente de todo el mundo, es donde va la tendencia", finaliza el responsable de 'Apps' y 'Gaming' de LaLiga.