En plena toma de posiciones de cara a la subasta sobre los derechos audiovisuales de LaLiga para las próximas tres temporadas a partir de la 2019-20, la patronal del fútbol español lanzó esta semana una advertencia a los operadores: si no hay ofertas, LaLiga podría usar su propio canal digital OTT.

"Yo creo que si el concurso queda desierto no va a pasar nada. No sé si será lo mjor, porque a lo mejor el modelo al que tenemos que llegar las ligas de explotar directamente se anticipará unos años. Aún así, no creo que quede desierto", señaló esta semana Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un foro en Madrid sobre los derechos audiovisuales en el deporte español.

En una mesa redonda junto a los representantes de las ligas profesionales españolas, como la Asociación de Clubes de Baloncesto, la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Asobal de balonmano, el máximo dirigente de los clubes profesionales de fútbol se reafirmó en que los 1.300 millones por temporada que pretende LaLiga por su explotación televisiva son un importe ajustado al mercado.

"Vale más, ese es el objetivo que nos hemos puesto. Cuando uno pone un precio no lo pone a ojo, nos basamos en el número de abonados, los establecimientos hosteleros que compran el fútbol, cómo crece el mundo de las plataformas OTT", señaló Tebas en estas jornadas en la escuela de negocios ISDI.

Las declaraciones del presidente de LaLiga se inscriben en un intercambio de mensajes con los ejecutivos de las operadoras de telecomunicaciones, que se han convertido en las principales interesadas en el fútbol como reclamo de sus paquetes de venta de servicios de teléfono, Internet y televisión, las conocidas como ofertas convergentes.

Durante el último mes, ejecutivos de las principales 'telecos' españolas han dejado mensajes públicos en los que cuestionan de forma directa el crecimiento de los precios por televisar el deporte rey.

Es el caso del consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilà, que en febrero indicó que hay una posibilidad "clara y genuina" de que no renueven su contrato con Mediapro para ofrecer la Liga de Campeones, y criticó los escenarios "de exuberancia y exceso" que han rodeado los derechos televisivos del fútbol.

En el mismo sentido se pronunció el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, que dijo que la inflación de los derechos del fútbol es "totalmente irracional", aunque reconoció que si otro operador compra el fútbol, sus abonados lo tendrán.

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, señaló hace unos meses que en la operadora están preocupados por la inflación "a lo bestia" de los derechos televisivos; una percepción confirmada por el consejero delegado del grupo, Vittorio Colao.

El presidente de LaLiga inscribió estas declaraciones en la estrategia de las operadoras para presionar a la baja sobre el precio -"quien quiere comprar algo, siempre quiere comprarlo más barato", dijo-, y señaló a Telefónica como el único actor que realmente puede ofrecer lo que espera la patronal del fútbol.

"Si les parece caro, pues que no lo compren, seguiremos otros caminos, anticiparemos estrategias y lo haremos, sacaremos tanto o más, asumiendo más o menos riesgos. Si está tan caro, no quiero ser partícipe de la ruina de Telefónica", deslizó Tebas.

La estrategia a anticipar en ese supuesto, poco probable para el presidente de los clubes, pasa por unas siglas en inglés con tres letras: OTT.

Las plataformas OTT (del inglés 'over the top') son aquellas que transmiten contenidos a dispositivos conectados, entre ellos televisiones, desarrolladas gracias a la mejora de la transmisión por Internet que permite ofrecer contenidos audiovisuales con calidad a televisiones inteligentes: casos de plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, HBO o, en fútbol, Bein Connect.

LaLiga está decidida a tomar posición en este sector, de la mano de una plataforma que incluirá diez o doce deportes de equipo y será gratuita en los primeros años, una evolución de su portal web polideportivo LaLiga4Sports.

"Puede que incluya algo de fútbol femenino, algún partido de LaLiga 1/2/3 (Segunda División), que sirvan de enganche para otros deportes", señaló Tebas sobre un proyecto que aún no tiene una fecha fijada de puesta en marcha.

El presidente de LaLiga dejó claro que ve que este tipo de plataformas van a tener un nicho importante en el futuro de la explotación televisiva del deporte y también que en el futuro los grandes operadores de Internet (Amazon, Facebook, Twitter) van a entrar en este negocio, por lo que los derechos van a dejar de ser en exclusiva para un solo actor.

Los representantes de los principales deportes de equipo españoles, agrupados a partir de ahora en la Asociación de Ligas Profesionales Españolas, también dejaron caer durante la conferencia la idea de una plataforma en conjunto con las competiciones, a corto plazo inviable porque la Liga Endesa de baloncesto tiene acuerdo con Movistar, pero valorable en el futuro.

Asimismo, Tebas dejó abierta otra espita: la de la venta en conjunto de varias competiciones del fútbol europeo para competir con otros deportes, como la NBA estadounidense de baloncesto o la Fórmula Uno. Varios 'planes B' del fútbol español en la subasta que se acerca sobre los derechos televisivos.