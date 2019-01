Los empresarios de instalaciones deportivas reclaman a los responsables políticos que se tomen "en serio" la lucha contra el sedentarismo, facilitando el acceso a la actividad física por medio de bajadas impositivas, campañas institucionales y luchando contra el intrusismo profesional.

"Es clave que consigamos concienciar de que la actividad física es necesaria en una sociedad en la que el sedentarismo crece exponencialmente. También es clave llegar a los grupos políticos para que se lo tomen en serio, esto es un tema transversal", aseguró a EFE el portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), Alberto García Chápuli.

Para el portavoz de la agrupación que vincula a las empresas de un sector que cuenta con unas 4.300 instalaciones deportivas de distinto tipo (gimnasios y polideportivos, entre ellas) a los que acuden unos 5,1 millones de personas en España, hay algunos aspectos clave que requieren actuación legislativa.

El primero es la reducción del IVA que soportan los clientes de instalaciones deportivas, que subió en 2012 del tipo reducido (entonces del 8%) al máximo del 21%, en el que continúan ahora.

"Eso le ocurrió a muchos sectores, pero muchos de ellos han bajado al 10% y nosotros seguimos en el 21%", recordó García Chápuli, que no entiende por qué los usuarios que eligen "un ocio activo" están "discriminados" respecto a los que eligen ir al cine, a un concierto o incluso tomar una bebida en un local nocturno.

Las personas que realizan actividad física consiguen un efecto positivo no solo para su salud, sino a nivel general para la sociedad, porque reducen el coste sanitario para las arcas públicas.

"En 2018 se ha reducido el número por accidentes de tráfico a 1.180 y sin embargo se calcula que 50.000 muertes al año están causadas por el sedentarismo", argumentó el gerente de FNEID, citando un estudio de la Fundación España Activa.

En este mismo sentido, la asociación de empresarios propone una desgravación fiscal para que aquellas personas que gasten dinero en actividades físicas puedan desgravárselo en su declaración de la renta.

"Que haya una fiscalidad que favorezca al que se cuida y hace una actividad, y que lo entendamos como un derecho, no como un lujo, como estamos ahora con el 21%", añadió el portavoz de los empresarios deportivos, que creen que una iniciativa como esta les podría ayudar a combatir el intrusismo laboral en su sector, ya que las personas que contraten entrenadores personales les pedirían factura en caso de haber este tipo de beneficio fiscal.

Porque el intrusismo es otro de los problemas para un sector que da trabajo a unas 100.000 personas de forma directa, el 51% de ellos mujeres y con una proporción alta de empleo joven.

"Hay muchos profesionales que ofrecen sus servicios en parques públicos, que no prestan servicios cualificados y provocan una economía sumergida, contra la que también queremos luchar", aseguró el gerente de la patronal de las instalaciones deportivas.

El inicio de año suele estar asociado a nuevos propósitos, como cuidar de la salud a través del ejercicio físico, pero en la realidad el mes de enero no es especialmente fuerte en altas en las instalaciones deportivas, superado por octubre o noviembre.

"Es un poco mito eso de los propósitos. La gente tiene objetivos, pero no son diferentes a los de septiembre, octubre y noviembre. Nosotros no creemos en esas épocas punta, nuestro objetivo es que la actividad física sea un hábito de vida, no un objetivo puntual", explicó Alberto García Chápuli.

En un nuevo año en el que el deporte sigue pendiente del borrador de la futura nueva Ley del Deporte que sustituya a la de 1990, los empresarios de instalaciones deportivas aseguran que están "en contacto permanente" con el Consejo Superior de Deportes, al que le piden que no solo reconozcan el deporte, sino también el concepto general de actividad física.

"El deporte lo engloba todo, pero creemos que la palabra puede ser una barrera para determinadas personas que lo entienden como una actividad federada o de competición. Para hacer actividad física estamos preparados todos", finalizó el gerente de FNEID.

Miguel Ángel Moreno