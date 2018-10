El primer Gran Premio de Moto GP disputado en Tailandia generó 65 millones de euros, una repercusión que ponderó Carmelo Ezpeleta, presidente de Dorna, empresa que organiza el campeonato, en una Master Class en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

"El impacto económico que el gobierno de Tailandia ha dicho es de 65 millones de euros durante el fin de semana del Gran Premio", dijo Ezpeleta sobre la cantidad de dinero generada por Moto GP en la región de Buriram, donde se encuentra el circuito de Chang.

La ponencia estuvo enfocada en la gestión que ha hecho Dorna del mundial de Moto GP desde que adquirió sus derechos en 1991 en la búsqueda de la sostenibilidad y la igualdad que permite generar dichos beneficios.

Por esto hay nuevos países que quieren albergar un Gran Premio y uno de los últimos en sumarse a la petición ha sido México: "Estamos en contacto con México para organizar un Gran Premio. Sería como pronto en 2020. Estamos en negociaciones porque a nosotros la seguridad de la Fórmula Uno no nos vale y tienen que hacer obras", aseguró Carmelo Ezpeleta a EFE.

Pero antes de darse, el presidente de Dorna insistió en que debe cumplir unos requisitos de seguridad indispensables para que la organización de el visto bueno al Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Aún no se puede dar por hecho porque estamos viendo si se pueden realizar las obras. La parte del foro sol, donde los coches de Fórmula Uno pasan por debajo de la grada, no podemos pasar por ahí porque no hay escapatoria ninguna. Están pensando cómo lo harán para poder obviar esa parte y mantener ambas competiciones", dijo.