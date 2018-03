El patinador Javier Fernández, medalla de bronce en los pasados Juegos de PyeongChang, admite que espera regresar pronto a España y fija su ilusión en que se haga realidad la creación de un Centro de Alto Rendimiento para su deporte en Madrid

SuperJavi (Madrid, 1991) es un deportista revolución. Y no sólo por sus dos campeonatos del mundo en patinaje artístico, los seis de Europa y su reciente bronce olímpico. Ahora vuelve a casa para presentar 'Revolution on Ice' su nuevo espectáculo "diferente y revolucionario", que ya estrenó en Madrid en 2016 y que en esta ocasión amplía a ciudades como Málaga y Pamplona.

En una entrevista con la Agencia EFE, Fernández confesó que actuar en su ciudad siempre "es especial", que Madrid le trae muy buenos recuerdos y que desde que se fue a Canadá, hace nueve años, siempre ha querido volver a casa, lo cual espera que sea "dentro de poco".

Mientras baraja su futuro, manifestó que le gustaría que el Centro de Alto Rendimiento de patinaje artístico se construyera en Madrid. "Si se piensa en el número de patinadores y licencias, sería lo más inteligente".

P. Se le ve muy ilusionado con el nuevo proyecto de 'Revolution on Ice'. ¿En qué va a consistir?

R. Es un espectáculo para todo el público, donde va en conjunto el patinaje sobre hielo de todo el mundo con música en directo, buenísimos artistas, acróbatas... Es algo que queremos llevar a la gente para que disfrute también del patinaje de otra manera y, por supuesto, que se vayan a casa con un buen sabor de boca.

P. ¿Qué novedades trae con respeto al que hizo en 2016?

R. Hay muchas mejoras. Estamos trabajando muchísimas personas para que este espectáculo siga evolucionando año tras año. Vamos a tener otros artistas y patinadores diferentes, aunque algunos repetirán, como Eva Ruiz. Y queremos que en cada ciudad haya un cantante especial. Habrá un producto nuevo para la gente que quiera volver a ir, para que sea totalmente diferente al que vio en 2016.

P. También como innovación está el hecho de ampliar la gira por otras ciudades, como Pamplona y Málaga. ¿Qué es lo que le ha llevado a elegir estos lugares?

R. Son sitios nuevos que teníamos ganas de visitar con 'Revolution', a los que tenemos mucho cariño y donde creemos que este espectáculo de patinaje y música en directo puede gustar y entusiasmar.

P. ¿Tiene pensado agrandar el circuito?

R. Es algo que tenemos que ir viendo año tras año. Nuestra proyección de futuro es extenderlo más y más. De momento queremos ver cómo va en estas tres ciudades y, si la cosa va evolucionando, ojalá algún año tengamos exhibiciones por toda España y quizás por todo el mundo.

P. ¿Qué acogida espera que tenga la gira?

R. Espero que a la gente le guste, que acabe con una buena sensación, que se lo hayan pasado bien y que hayan visto algo diferente y revolucionario. Y que salgan de allí diciendo: "Si hay otro, quiero ir otra vez", o que se lo recomienden a alguien. Así fue la primera vez y queremos que las personas se sigan llevando el mismo sentimiento que en 2016.

P. Estas actuaciones están previstas para finales de año. ¿Qué planes y proyectos tiene mientras tanto y también en un futuro?

R. Además de este gran proyecto, que es uno de los principales, tenemos pensado hacer un campamento de verano con niños. También tengo que ir un par de veces a Canadá, y muchísimos viajes para hacer exhibiciones, como esta pero diferentes, que irán por otras partes del mundo. En el futuro tendré que pensar en crear una escuela de patinaje y empezar a dar clases a niños.

P. ¿Ha hablado ya con el Consejo Superior de Deportes acerca de crear un Centro de Alto Rendimiento de patinaje artístico en España?

R. Sí, ya lo hemos hablado, y también con la Federación. Estamos ya cerrando y viendo cuándo y dónde lo pueden hacer, y esperemos que nos sigan dando buenas noticias. Es algo que parece muy positivo y que creemos que se va a hacer dentro de muy poquito.

P. ¿Ve posible que se pueda hacer en Madrid?

R. Lo veo muy posible. Es cierto que se han barajado otras ciudades de España, pero yo creo que debería ser Madrid. Aquí tenemos más pistas de hielo que en ninguna otra ciudad y, si se piensa también en el número de patinadores y licencias, creo que sería lo más inteligente.

P. Imagino también que le haría especial ilusión al ser su ciudad.

R. Sí, es cierto que al ser mi ciudad y estar aquí mi familia estaría todo más junto. Si se crea en otro sitio habría que barajar también la posibilidad de desplazarse.

P. Hablando de Madrid, ¿cómo se siente cuando actúa aquí, delante de toda su gente?

R. Cuando actúas en casa el público es especial. Como siempre estoy viajando y compitiendo en otros países, no estoy tan acostumbrado a estar en frente de mi gente cuando patino, por lo que es algo que sigue siendo todavía muy especial para mí y también para ellos, que pueden disfrutar de ello.

P. Son nueve años los que lleva fuera de su ciudad. Después de tanto tiempo, ¿qué recuerdos le trae Madrid cada vez que regresa?

R. Muchísimos. Todas las pistas en las que he estado patinando, los entrenadores que he tenido, los compañeros que todavía siguen entrenando y compitiendo...Tengo muy buenos recuerdos del patinaje, pero también de la vida cotidiana. Por eso también siempre he querido volver a casa, y espero que sea dentro de poco.

P. ¿Recuerda cuáles fueron sus primeros patines?

R. Sí, porque mi madre todavía los tiene guardados en casa. Eran blancos y muy pequeñitos (tenía 6 años). Mis padres tienen la costumbre de guardar todos mis patines y, desde que era pequeño, tengo los de todas las temporadas.

P. Y después de tantas temporadas, de haber sido dos veces campeón del mundo y seis consecutivas de Europa, y ahora medallista olímpico, ¿qué es lo que le queda?

R. ¿Qué me queda? Respecto a la competición, yo creo que he conseguido prácticamente todo lo que me había propuesto. Para la temporada que viene, tengo planeado hacer algunas competiciones. Un ciclo olímpico es algo que ya he descartado, pero a lo mejor algún Europeo sí puede que haga.

P. O sea que lo de retirarse... todavía no.

R. No, lo que pasa es que no voy a estar compitiendo al mismo rendimiento. No voy a hacer una temporada de principio a fin, con todas sus competiciones. Para eso hay que estar preparado durante mucho tiempo y estar en forma desde mucho antes. Y yo también tengo que ser inteligente con mi cuerpo y con mi mente, y tengo que saber cuándo frenar.

Por Alicia Plaza Huélamo