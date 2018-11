El bangladeshí Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 y considerado el "banquero de los pobres", ha destacado la capacidad emprendedora de las mujeres y ha abogado por que sean ellas quienes controlen las actividades económicas con las que lograr el sustento.

En entrevista con Efe con motivo de su visita a España para presentar su libro "Un mundo de tres ceros" (Paidós), Yunus ha defendido la necesidad de proteger el planeta y ha instado a hacer las cosas de manera diferente, en beneficio de la humanidad.

En la gira que le ha llevado por Barcelona, Valencia y Madrid de la mano de la cooperativa catalana TandemSocial y la Fundación Novaterra, Yunus ha impartido la conferencia "La nueva economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono".

¿Cómo garantiza su modelo una retribución igualitaria y equidad en las responsabilidades?

"No miramos solo los salarios, (las mujeres) deben ser emprendedoras y lograr los ingresos con sus propios proyectos, mejor que trabajar para alguien. Trato de hacer énfasis en que los seres humanos no han nacido para trabajar para alguien. Por naturaleza y nacimiento somos emprendedores. Y por eso nos centramos en este modelo que se ajusta muy bien y permite que las mujeres puedan incluso dirigir su negocio desde casa, lo que la tecnología hoy hace más fácil y les resulta más conveniente y más divertido que ir a una fábrica".

¿Cómo es el trabajo de las mujeres con Yunus Social Business y cómo se hace la adaptación al lugar de trabajo?

"Nos centramos en las mujeres y uno de los siete principios de 'social business' es ser consecuentes con el género. Nos aseguramos de no incurrir en la trampa de la economía tradicional, donde los hombres ascienden y las mujeres son relegadas. En todo lo que hagamos nos aseguraremos de que las mujeres están en el lugar apropiado y con la debida atención. Nos aseguramos de que tienen el control".

¿Existe algún plan estratégico para extender el proyecto Grameen Shakti como negocio pionero en las energías renovables?

"Esto es de lo que venimos a hablar, y de eso escribo en el libro, exponiendo lo que el modelo de 'social business' puede lograr frente a la degradación ambiental. Cómo cambiar la situación medioambiental asumiendo las energías renovables. No lo haremos nosotros solos, e invitamos a la gente a seguir este modelo, pues no nos interesa el monopolio. Pretendemos apoyar a quienes traigan la energía solar para crear una economía circular".

¿Es el cambio climático un desafío?

"Claro que es un gran desafío, puesto que nos queda muy poco tiempo. Tenemos que lograr todo (los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas) para 2040 para alcanzar los 1,5 grados Celsius en la temperatura del planeta y que no sea más que eso, que no sea más alta que eso. Si fuera así, estaríamos en serio riesgo".

¿Sería la misma persona y pensaría igual si no hubiera nacido en Bangladesh?

"Probablemente si no hubiese nacido en Bangladesh no lo habría hecho del mismo modo. Podría haber sido otra cosa, apoyar a quienes carecen de ayuda financiera o, tal vez, estaría ocupado ayudando a los inmigrantes, o tal vez yo mismo lo hubiera sido".

¿Qué opina de la creciente islamofobia y la xenofobia?

"El Islam no quiere traer odio o división con nadie. El islam es promover la paz entre todas las religiones. Lo otro es alejarse de la norma, esas son desviaciones de la religión principal que es la de que el Islam significa paz".

¿Cómo ve la situación de los rohinyá que escaparon de Birmania (Myanmar)?

"Es muy mala y Myanmar no tiene intención de aceptarlos de vuelta. Han sido expulsados de Myanmar en un genocidio en el que muchas familias han perdido miembros asesinados, muchas mujeres han sido violadas y muchos niños masacrados. Hay que poner una tremenda presión política y diplomática a Birmania. Es un gran problema para Bangladesh un millón extra de personas llegadas de golpe. Con 170 millones de personas en el territorio es el caos e integrarlos no es sencillo. No deberían quitarles la ciudadanía y expulsarles".

¿Qué piensa del movimiento #MeToo emprendido para ayudar a las víctimas de violencia sexual?

"Es bueno revelar las cosas sobre las que piensa la gente. No tenemos que convivir siempre con eso, podemos compartirlo y así aclararlo, (las víctimas) no pueden guardarlo y reprimirse".

Las disputas territoriales en lugares como algunas regiones de Brasil suponen un aumento de la violencia contra los indígenas. ¿Cómo pueden ser protegidos?

"Los indígenas no son diferentes a otras personas. Desde que les llamamos indígenas les estamos separando, estamos cultivando la distancia y la tensión entre comunidades. Démosles oportunidades como a los demás. Ser indígena no significa que carezcas de creatividad o inteligencia como cualquier persona, pero nunca tienen las mismas oportunidades que los demás".

¿Y a las víctimas de las guerras?

"No debiera haber guerras. Siempre nos vienen con excusas. Las guerras destruyen vidas, matan personas y a niños, y las familias se desintegran. 'Social business' trata de dotar de condiciones sostenibles y oportunidades para que esas personas también puedan seguir con su vida".

Basma Dali