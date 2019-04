Viceministro de Asuntos Exteriores de Brasil Embajador Otávio Brandelli

La Amazonía es inseparable de la identidad de Brasil y de otras siete naciones sudamericanas. Incluye el río más grande del mundo con sus orillas, la selva tropical, la vida salvaje y las comunidades indígenas que la habitan. Cuando miramos cualquier mapamundi, vemos a la región amazónica y nos vemos a nosotros mismos. Si pensamos en ella, pensamos en nuestra gente, nuestra historia y nuestro futuro.

Hace casi medio siglo, los países amazónicos firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica (1974), mediante el cual acordamos promover el desarrollo armonioso de la zona y el bienestar de su población.

En 1995, la grandeza y el simbolismo de la región amazónica inspiraron a una empresa a adoptar para sí ese nombre, y el objetivo de convertirse en la corporación más grande del mundo. Así nació Amazon Inc.

Desde 2012, Amazon Inc. ha reivindicado lo que podría describirse como una especie de "territorio digital". La compañía reclama derechos exclusivos sobre un nombre de dominio completo de nivel superior en Internet similar al dominio ".com". No solo estaría bajo su control "books.amazon" o "kindles.amazon", sino también nombres de dominio como "travel.amazon" y, de hecho, cualquier otra combinación posible que se pueda imaginar.

Brasil se ha opuesto a la monopolización del dominio ".amazon" por parte de un solo interés privado. Nos hemos opuesto a que una marca se apropie en Internet del significado multifacético de la región amazónica y sus comunidades. También nos preocupan los cambios que esto generaría en el sistema de nombres de dominio de Internet, una suerte de mapa virtual en el que también se espera que la geografía real tenga un lugar.

La propia empresa reconoció, en 2015, que el dominio ".amazon" ilustra de manera característica "el desafiante problema de los nombres geográficos" en Internet. Los expertos también han reconocido que habría una fuerte asociación entre ese nombre de dominio de Internet y las comunidades amazónicas representadas por los gobiernos de la región.

En aquel momento, la atribución a empresas de otros nombres de dominio de Internet con un valor simbólico similar, como el caso del dominio ".africa", se autorizó solo con la aprobación de las autoridades públicas africanas y con el propósito específico de promover los intereses africanos. Otros, como el dominio ".patagonia", no fueron autorizados por oposición de Argentina y Chile.

En 2014, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), la entidad responsable de la administración de los recursos críticos de Internet, incluidas las decisiones sobre si delegar o no nombres de dominio en la Red, denegó la solicitud para la creación del dominio ".amazon" según las condiciones requeridas por Amazon Inc.

Después de una apelación de Amazon Inc., en 2017, un panel de revisión, que actuó según las reglas de la ICANN, emitió una recomendación no vinculante que reabrió el asunto.

Brasil y otros países ya han indicado a Amazon Inc. que están dispuestos a explorar una solución mutuamente aceptable, respetuosa del interés público superior y de las consideraciones culturales y políticas. Como solución de compromiso para el problema del dominio ".amazon" propusimos nuestra participación en la gobernanza de este territorio digital, con el objetivo de salvaguardar y promover el patrimonio natural, cultural y simbólico de la región amazónica en Internet.

Se trataría de un mecanismo innovador, estableciendo un precedente positivo de alianza entre lo público y el sector privado en el desarrollo de la gobernanza de Internet.

Asimismo, la participación de Amazon Inc. en el mecanismo demostraría plenamente a los países amazónicos y a la opinión pública la responsabilidad corporativa de la empresa y su capacidad de conciliar intereses comerciales y los valores apreciados por sus consumidores.