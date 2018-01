Miriam Tey, vicepresidenta de la Societat Civil Catalana (SCC)

Vivimos en la arrogante confianza de que somos ciudadanos cultos y libres de supersticiones y tabús. Como si la ilustración hubiese desterrado de la civilización, al margen del ámbito religioso, todo argumento irracional. Pero si fuese así no adoraríamos ciegamente a nuestros nuevos dioses paganos, tótems que debemos poseer para ser aceptados en nuestra sociedad, la que sin duda facilita nuestra supervivencia. Me estoy refiriendo por ejemplo al diálogo. El diálogo como imposición, más allá de como instrumento útil, con los niños, entre los miembros de la pareja, en política... Se nos ha vendido el diálogo como la única panacea.

Pero deberíamos ser más flexibles, más refinados a la hora de valorar la efectividad de nuestras herramientas y se me ocurren algunos casos en los que el diálogo no es, ni de lejos, el mejor instrumento para lidiar con una situación que tenga que resolverse o de la que simplemente deba extraerse lo mejor. Por ejemplo, en el campo del erotismo sin ir más lejos o en todas aquellas situaciones en las que una parte de los implicados abusa de la otra: en un atraco, en una relación de maltrato, en un ataque terrorista… o sencillamente por agotamiento, el diálogo como recurso se agota por uso o es inútil cuando a una de las dos partes no se la considera como interlocutor válido.

Cuando alguien es creyente, profesa una fe, los razonamientos, munición imprescindible para que el diálogo se dé, son inocuos, innecesarios, perfectamente inútiles. La fe no se discute, no se pacta, sus premisas son las verdaderas e inamovibles, es exactamente la misma situación que desde hace tiempo se da en Cataluña con los separatistas. No hay razón histórica, económica, jurídica o de simple beneficio para la convivencia que sirva para razonar con aquellos que creen en la independencia de buena fe. Con la fe no se dialoga, solo se puede ser fiel. Y por otro lado con los cínicos también es inútil, porque a lo único que dan crédito es a sus propios propósitos.

Sin la fe individual no hay avances, es efectivamente entre otras cosas la locomotora de la imaginación y del progreso, como también es necesaria para que las sociedades se afiancen, se ordenen y se puedan dirigir en paz, pero su abuso, su uso partidista por lograr un fin la convierte en un arma muy peligrosa. Y en estos momentos a más de la mitad de los catalanes se nos está pidiendo que dialoguemos y tengamos fe en un proyecto al que, ya ha demostrado sobradamente, le separa un abismo de la realidad.

Esa realidad que en Cataluña busca tan desesperadamente sobresalir, no ya sobre la ficción sino directamente sobre la mentira que durante tantos años nos han tratado de imponer. Resulta agotador, desesperante incluso, la desfachatez con la que las instituciones y personas, a las que tendrías en consideración por su cargo, titulación o estudios, te espetan esas mentiras sin ningún rubor. En realidad no hay nada que pueda despojarte mejor de cualquier argumento que el absurdo. Contaba un personaje en una de las novelas de Milan Kundera, que ante la aseveración de alguien que se definía a sí mismo como un pez era inútil cuestionarle sobre sus escamas o sus inexistentes branquias. Frente a ese pez no hay diálogo, solo te queda darte la vuelta en silencio. Pero justo eso es lo que no vamos a hacer los catalanes que nos consideramos ciudadanos, porque vamos a seguir luchando por nuestra libertad y nuestros derechos tengamos delante peces, anfibios o sirenas.

Aún a costa de parecer ilusos, seguimos confiando en la buena fe de la mayoría para volver a la sensatez.

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

