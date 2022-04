Muy pocos se atreverían a organizar un menú en torno a "la belleza del esperpento", pero Mugaritz, con dos estrellas Michelin en Rentería (Guipúzcoa) y en la cima de The World's 50 Best Restaurants, busca "desconcertar y sorprender" al comensal y "evidenciar que en cocina no todo está inventado".

¿Es un restaurante único? "Yo creo que sí", asegura en una entrevista con EFE su artífice, Andoni Luis Aduriz, que ofreció en Madrid su versión del cocido con una mímesis de un embrión humano de tres meses que ha despertado todo tipo de reacciones.