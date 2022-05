28 may. 2022

EFE Madrid 28 may. 2022

Albert Adrià vive otra reinvención profesional con la reapertura de Enigma (Barcelona), que se transforma en "una propuesta muy completa para que haya de todo para todos", a la altura de lo que el público espera de él y tras superar el trauma del cierre de los restaurantes del grupo elBarri por la pandemia.

"Son etapas en la vida, no me gusta mirar atrás. Enigma es mi proyecto más personal y lo emprendo en solitario. La gran diferencia es que ahora sólo tengo un restaurante y estoy volcado en él. Sé lo que la gente espera de mí", explica a EFE quien pone en la coctelera su experiencia de 23 años en elBulli, los siete restaurantes que conformaron elBarri en Barcelona, Cakes & Bubbles en Londres, Little Spain en Nueva York en alianza con José Andres y Heart Ibiza con Le Cirque du Soleil.