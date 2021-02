El cantante Alex Casademunt lamenta que su compañero de "Operación Triunfo" David Bustamante no le haya mandado "un mensaje" para informarle del lanzamiento de la nueva versión de "Dos hombres y un destino", tema que compartió con él en la versión original lanzada en 2002.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo... Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", ha escrito el cantante catalán en su cuenta personal de Twitter tras conocer la publicación de la versión de este tema a cargo de David Bustamante.