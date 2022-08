Amalia, la princesa heredera de Países Bajos, empieza este mes sus estudios universitarios en Ámsterdam, en lugar de Leiden, y no se sumará a una asociación estudiantil como sí hicieron sus predecesores, una ruptura con tradiciones familiares que descoloca al país y se suma a su renuncia a su sueldo y su apertura sobre su salud mental.

La decisión de no unirse al club de estudiantes, confirmada hoy por la oficina de prensa del Gobierno (RVD), tiene un significado especial a nivel nacional: llega dos semanas después de que se filtraran videos misóginos grabados en una celebración de esa asociación de Ámsterdam, aunque la princesa no dio a conocer los motivos por los que no se incorpora a ese club.