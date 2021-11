Tras presentar "La isla de las tentaciones", Mónica Naranjo vuelve a ponerse al frente de un programa de telerrealidad de parejas, "Amor con fianza", un espacio que no medirá hasta qué punto se puede caer en la tentación, si no la sinceridad, algo que a la conductora le encanta: "El mundo de la pareja me parece fascinante".

"La vida es muy fácil, pero el ser humano la hace muy difícil, y eso es lo que me gusta, por eso me animé a entrar en este programa. Al principio no me contaron lo que era, pero conforme me fueron desvelando cómo era dije, tengo que estar ahí sin lugar a dudas, esto es lo mío", explica la cantante entre risas en una charla con Efe.