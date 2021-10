La presentadora de la gala inaugural de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Ana Morgade, ha explicado este lunes el motivo por el que decidió realizar el recorrido de la alfombra verde vestida con un portatrajes: "no me aprieta, no me tira, no me asusta y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante".

La humorista se encargó el sábado pasado de presentar la gala inaugural de la Seminci y, aunque durante la ceremonia vistió un traje de chaqueta, durante el desfile de la alfombra verde decidió vestir con un portatrajes con el que ha querido lanzar un mensaje de positividad sobre el cuerpo.