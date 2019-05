7 may. 2019

EFE Madrid 7 may. 2019

La eterna sonrisa de Ana Obregón ha vuelto a su rostro y es que el hecho de volver a televisión como participante de la nueva edición de MasterChef Celebrity 4, una experiencia "muy apetecible" aunque se considere "la peor cocinera del mundo", es sinónimo de que la salud de su hijo "está bien".

"Me encanta comer, desde pequeña he sido muy comilona, pero para cocinar nunca he tenido mucho tiempo", asegura la madrileña, quien reconoce que ha tenido que apuntarse a un curso intensivo de cocina para conseguir "un nivel aceptable" para esta nueva aventura.