Jordi Évole, uno de los ganadores del Premio Yago a los Irreductibles de 2021 que se dio a los documentalistas españoles, dedicó su galardón a la premiada con el Yago de Honor, Ana García Obregón, a la que "este año de abrazos tan escasos, todos hubiéramos querido abrazar".

"Los premios hay que dedicárselos a gente que te gusta, que te sorprende y que te ha acompañado en tu vida incluso aunque ella no lo sepa", dijo el periodista y comunicador, que segundos antes había desvelado que su documental sobre Pau Donés, "Eso que tu me das", no pudo entrar en los Goya porque no cumplía con una de las bases al tener 66 minutos de duración en lugar de los 70 necesarios para competir.