La periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana ha anunciado este martes que padece un cáncer de mama y que se retira del programa durante un tiempo, que espera que no sea muy largo, porque requiere de un tratamiento intenso.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada", ha dicho la presentadora durante la emisión de su programa.