Antonio Banderas vive unas semanas frenéticas, entre EEUU para la promoción de "Dolor y gloria" y Málaga con los ensayos para inaugurar su Teatro del Soho, pero, pese a los avisos que le ha dado la salud, lo tiene claro: "Pase lo que pase, lo que no quiero es vivir muerto, morirme antes de morirme".

"Si me tengo que morir, me moriré, pero no voy a parar porque no puedo, es mi forma de ser. Me encierro en mi casa y me como las paredes", ha afirmado este miércoles a los periodistas Banderas, que ha presentado la campaña de moda otoño-invierno que ha protagonizado para El Corte Inglés.