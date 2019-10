Angela Kelly, diseñadora y ayudante personal de Isabel II, ha revelado el entusiasmo que mostró la soberana cuando el cineasta Danny Boyle le propuso participar en la secuencia con el agente OO7 para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Así se desprende de un extracto divulgado este lunes por medios locales del libro escrito por Kelly sobre su relación con la monarca, titulado "The Other Side of The Coin: the Queen, The Dresser and the Wardrobe", que sale esta semana al mercado.